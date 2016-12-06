الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن عية: عاملان رئيسيان قد يرفعان سعر النفط إلى 100 دولار





ارتفعت أسعار النفط بنسبة 15 في المائة مستفيدة من اتفاق «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) على خفض الإنتاج الأربعاء الماضي. وشهدت أسعار النفط عالميا انتعاشا في تعاملات الأحد، حيث سجل نفط برنت يوم أول أمس 53.48 دولار للبرميل وسط توقعات بأن تشهد أسعارا تفوق 100 دولار في حال التزام الدول المنتجة للنفط من "أوبك" وخارجها بمخرجات لقاء فيينا و دخول المضاربين السوق النفطية حسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية. وأوضح عية، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إن هذا المؤشر قد يشهد منحى تصاعديا إذا توفر عاملان أساسيان، أولهما التجسيد الفعلي، وعلى المدى القريب، لمسألة خفض حصص إنتاج أعضاء أوبك، مع التزام دول خارج المنظمة بمسألة التخفيض على غرار روسيا والنرويج والمسكيك المتأثرة بدورها من الأزمة النفطية الراهنة. وأضاف :" أمام العامل الثاني فهو في حال استمر التصاعد لأسعار النفط متجاوزا 65 دولار، فإن ذلك سيفتح الباب أمام المضاربة على عقود النفط، وفي هذه الحالة فإنه يمكن توقع المفاجأة وحصول صدمة جديدة لأسعار النفط بتجاوزها عتبة 100 دولار". يذكر أن أسعار النفط ظلت تتأرجح بين 44 و49 دولار منذ عدة شهور وفقا للعرض والطلب. يشار إلى أن منظمة "أوبك"، أبرمت، الأربعاء الماضي، اتفاقا يعد الأول منذ ثماني سنوات، بهدف معالجة انخفاض اسعار النفط في السوق العالمي، ويتضمن خفض دول المنظمة لإنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بداية من شهر جانفي المقبل.

عدد القراءات 18 مرة | قراءات اليوم 18 مرة