



يعتزم مجمع سوناطراك الاستثمار في ميدان صناعة السيارات من خلال إنتاج 5 ملايين طن من العجلات المطاطية سنويا حسبما أعلنه يوم الاثنين بوهران نائب الرئيس المدير العام لذات المجمع لنشاط المصب أكلي رميني. "سنقوم بمرافقة قطاع صناعة السيارات بالجزائر من خلال ضمان إنتاج مادة العجلات المطاطية بطاقة سنوية تقدر بنحو 5 ملايين طن" وفق ما صرح به السيد رميني للصحافة على هامش افتتاح المؤتمر والصالون حول المجال البتروكيمياء المنظمين على مدار يومين بوهران. وبالنسبة لهذا المشروع أوضح نفس المسؤول أن مجمع سوناطراك يجري مباحثات مع شركاء أجانب تحسبا لإطلاق هذه العملية الاستثمارية قريبا. "ويندرج هذا الاستثمار الجديد لسوناطراك في إطار برنامج واسع تم إطلاقه من قبل هذا المجمع الطاقوي ضمن إستراتيجية تهدف إلى الدفع بالنشاطات التحويلية للمواد الأولية التي تنتجها فروع سوناطراك" مثلما بينه المتحدث. كما يوجد عدة مشاريع مبرمجة في إطار نفس الإستراتيجية مثل تحويل الغاز الطبيعي لإنتاج مواد البلاستيك والميتانول وغيرهما يضيف السيد رميني الذي أشار إلى أن سوناطراك تعمل على تنويع استثماراتها بغية تحقيق القيمة المضافة. وفي رده عن سؤال حول واقع تجسيد البرنامج الاستثماري لسوناطراك في ظل تقلبات أسواق النفط على الصعيد الدولي أكد أكلي رميني أن البرنامج سيتم انجازه دون أي تغيرات مضيفا بقوله "إننا نعول أيضا على ارتفاع أسعار النفط". وفي هذا السياق أبرز المتحدث أن سوناطراك بصدد تطوير برامجها الاستثمارية دوليا حيث يتواجد المجمع حاليا ضمن 60 شركة طاقوية في الخارج. وفيما يخص برنامج تطوير الطاقات المتجددة أكد نائب الرئيس المدير العام سوناطراك لنشاط المصب أن جميع المشاريع المسجلة في هذا الإطار تسير وفق وتيرة حسنة.

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