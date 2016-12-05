الإقتصادي
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05/12/2016 01:41:00

الجزائر تفقد 3 مليارات دولار في شهر


تراجعت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي والذهب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمقدار 3 مليارات دولار لتصبح بنهاية الشهر الماضي عند 119 مليار دولار.وفي المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال، قال محافظ البنك المركزي الجزائري، محمد لوكال للصحفيين السبت 3 ديسمبر: "احتياطات الصرف الحالية تقدر بـ119 مليار دولار". وتوقع لوكال مزيدا من الانخفاض في الاحتياطي النقدي للبلاد، قائلا: "سننهي العام الجاري باحتياطات في حدود 118 أو 117 مليار دولار". وفي أكتوبر الماضي، أعلن لوكال في كلمة أمام البرلمان الجزائري أن احتياطيات البلاد بلغت قرابة 122 مليار دولار. وفي ظل هبوط أسعار النفط بأكثر من 60% منذ منتصف العام 2014، تعيش الجزائر أزمة اقتصادية، تراجعت على أثرها احتياطيات البلاد، كما تتوقع الجزائرالموازنة العامة لعام 2016 مقداره 32 مليار دولار.

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الجزائر تفقد 3 مليارات دولار في شهر

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