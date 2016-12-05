

الجزائر تفقد 3 مليارات دولار في شهر تراجعت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي والذهب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمقدار 3 مليارات دولار لتصبح بنهاية الشهر الماضي عند 119 مليار دولار.وفي المنتدى الإفريقي



بوطرفة يدعو الى تمويلات أكبر لتحسين ايصال الطاقة للشعوب الافريقية اكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة يوم الاحد بالجزائر على ضرورة ايجاد وسائل تسمح بضمان تمويل كاف للمشاريع التي من شأنها تموين الشعوب الافريقية



مساهمة الجزائر "فعالة" في تطوير التعليم العالي في الوطن العربي أكد نائب رئيس جامعة الجزائر 1 عزيز سلامي يوم الاحد بعمان أن مساهمة الجزائر "فعالة " في مجال تطوير التعليم العالي في الوطن العربي وذلك



عبد السلام بوشوارب يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية استقبل عبد السلام بوشوارب ، وزير الصناعة والمناجم اليوم، بمقر وزارته ، السيد لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية:أمس الأحد الزيارة ركزت



وزير التعليم العالي في زيارة عمل إلى ماليزيا ابتداء من هذا الاثنين قوم وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار ابتداء من يوم الإثنين بزيارة عمل إلى ماليزيا بدعوة من نظيره الماليزي حسبما ما جاء اليوم



نور الدين مرسلي في تيسمسيلت قصد الاستثمار حل صباح هذا الأحد البطل العالمي نور الدين مرسلي في زيارة رسمية إلى الولاية تيسمسيلت وحسب المعلومات التي هي بحوزتنا ان البطل سينتقل إلى بلدية



ضبط (70) كيلوغراما من الكيف المعالج بعين تموشنت ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 ديسمبر 2016، (70) كيلوغراما من الكيف المعالج بعين تموشنت الناحية العسكرية الثانية ، في حين أوقف عناصر الدرك



في ختام مهرجان المسرح المحترف: مسرحية "طرشاقة" تتوج بجائزة أحسن عرض توجت مسرحية "طرشاقة" للمسرح الوطني الجزائري سهرة أول أمس بالجزائر العاصمة بجائزة أحسن عرض متكامل في اختتام الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف. وتتمحور مسرحية "طرشاقة"



تنظيم «الدولة» بين ثلاثة أقطاب في التيار السلفي الجهادي الأردني يرفض أبرز زعامات التيار السلفي الجهادي في الأردن الشيخ أبو محمد الطحاوي أية جهود وساطة أو مبادرات للتخفيف من قيود سجنه المستمر منذ سنوات عبر