الجزائر ستخفض إنتاجها ب 50.000 برميل/ يوميا
ستخفض الجزائر انتاجها ب 50.000 برميل/ اليوم في إطار اتفاق تخفيض الإنتاج الذي تبنته الأوبك خلال اجتماعها الوزاري العادي بفيينا حسبما علم من مصادر موثوقة. وكان إنتاج الجزائر للنفط في أكتوبر الماضي يقدر ب 1ر1 مليون برميل في اليوم. وتم تبني اقتراح الجزائر الذي يقضي بتخفيض الإنتاج والمقدم في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) خلال الاجتماع العادي الذي يجرى حاليا في مقر المنظمة. وركزت الاوبك على الاقتراح الجزائري لتخفيض الإنتاج من اجل مواجهة انخفاض أسعار النفط. هذا الاقتراح المحتفظ به كقاعدة عمل من طرف اللجنة السامية لخبراء المنظمة يقضي بتخفيض الإنتاج بحوالي 1ر1 مليون برميل في اليوم لبلدان الأوبك. ويعمل حاليا أعضاء الأوبك على تحرير البيان النهائي الخاص بالاجتماع المغلق. ومن المقرر إجراء لقاء صحفي عقب نهاية الأشغال.
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