الإقتصادي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
03/12/2016 12:58:00

جواد بوركايب: التعديل الذي بادر به رئيس الجمهورية سيعزز مكتسبات العمال


صرح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب يوم الخميس بالجزائر أن التعديل الذي أدخل على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة " سيعزز مكتسبات العمال".  و أكد بوركايب على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "الأمر يتعلق بتعديل سيخدم البلاد (...) و يسمح أيضا بتعزيز مكتسبات العمال" واصفا هذا التعديل ب " الهام جدا لأنه يستجيب لانشغالات فئات العمال".  و يذكر أن المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأربعاء على هذا التعديل الشفوي المتعلق بمشروع القانون الذي تقدم به وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة."  و ينص التعديل على منح طيلة سنتين منحة التقاعد مع الانتفاع الفوري لصالح العمال الأجراء البالغين 58 سنة في 2017 و 59 سنة في 2018 و الذين أتموا مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل.  و تعقيبا على الحركات الاحتجاجية التي نظمتها عدة نقابات قبل المصادقة على مشروع قانون التقاعد اعتبر بوركايب هذا "جدل خاطئ لأن الأمر يتعلق بإجراء ذا منفعة عامة و يهدف إلى الحفاظ على منظومة التقاعد تجاه الجيلين الحالي و المستقبلي".  و قال أن "هذا القانون يخدم البلاد بالرغم من تسجيل بعض سوء الفهم سيما و أن مكتسبات العمال ستتم المحافظة عليها جيدا".  و دعا المتحدث إلى "تثمين" كل الإجراءات المتخذة لصالح المتقاعدين بالجزائر مركزا على "سخاء منظومة التقاعد الوطنية التي يجب الحفاظ عليها".  في هذا الشأن أكد أن الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول بحصة من الجباية البترولية يخص الأجيال الصاعدة في حالة تسجيل صعوبات مستقبلا".  كما ذكر بوركايب بكل من تم القيام به بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مشيرا إلى الأمر المتضمن تعويضات تكميلية للعلاوات و المنح الصغيرة.  من جهة أخرى ذكر ذات المسؤول أنه منذ سنة 2006 تم تخصيص عدة زيادات في العلاوات و منح التقاعد. و يرى نفس المسؤول أن أثر الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 سنة كان " هاما و معتبرا" مشيرا إلى تسجيل 80000 استفادة من التقاعد في سنة 2015 إضافة إلى التراكم الحالي و المقدر ب 900000 استفادة من التقاعد قبل 60 سنة.  و عن سؤال حول الاقتراح الذي تقدمت به منظمة أرباب العمل حول الاستفادة من التقاعد في سن 65 سنة أوضح بوركايب أن القانون الجديد يمنح حق العامل في اختيار البقاء إلى ما بعد 60 سنة خاصة بالنسبة لذوي الكفاءات العالية أو المهن المفلسة.

 

عدد القراءات 62 مرة | قراءات اليوم 62 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بن غبريت: قرابة 40 ألف موظف أودعوا طلبات الاستفادة من التقاعد

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم  بالجزائر العاصمة، أن قرابة 40 ألف موظف في قطاع التربية أودعوا ملفات الاستفادة من التقاعد وهذا قبل
image

ولد خليفة يتحادث ببكين مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، في إطار زيارته البرلمانية إلى الصين الشعبية، مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني،
image

بكالوريا 2017: الرزنامة النهائية للإمتحانات ستوزع على مستوى الثانويات ابتداء من الأحد

أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم  بالجزائر العاصمة, أن الرزنامة النهائية لامتحانات شهادة البكالوريا 2017 ستوزع على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي عبر الوطن
image

إحباط محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود في كل من تبسة وسوق اهراس و الطارف

على إثر عمليات منفصلة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف الناحية العسكرية الخامسة ، أحبط عناصر حرس الحدود يوم آمس، محاولات لتهريب كمية معتبرة من
image

آلاف المودعين يشيعون جثمان فقيد الأغنية الشعبية أعمر الزاهي إلى مثواه الأخير

·      وري الثرى ظهر، أول أمس، جثمان فقيد الأغنية الشعبية أعمر الزاهي بمقبرة القطار في الجزائر العاصمة في جو جنائزي مهيب وبحضور حشود من
image

ردود فعل الفلسطينيين على خطاب عباس: خلط بين المناصب وتكريس للوضع السيئ

اختلفت ردود الأفعال الفلسطينية على خطاب الرئيس محمود عباس في مؤتمر حركة فتح السابع المنعقد في رام الله، والذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة،
image

جواد بوركايب: التعديل الذي بادر به رئيس الجمهورية سيعزز مكتسبات العمال

صرح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب يوم الخميس بالجزائر أن التعديل الذي أدخل على مشروع القانون المتعلق
image

فرنسا: هولاند يعلن عدم ترشحه لعهدة ثانية

في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الخميس أنه لن يترشح لعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل. وقال هولاند (62 عاما)
image

تقرير الطب الشرعي يؤكد أن وفاة التلميذ رشيد لم تكن بسبب تعرضه للضرب

عقد وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، زوال يوم الجمعة، ندوة صحفية حول وفاة التلميذ العيفة رشيد، حيث كشف خلالها أن  تقرير الطب الشرعي أكد أن وفاة
image

هذه هي تفاصيل اتفاق أوبك في فيينا

كشفت تفاصيل اتفاق الـ"اوبك" الموقع الأربعاء في فيينا عن مكاسب محققة لإيران ، في وقت تم استثناء ليبيا و نيجيريا من تدابير التخفيض. وتم الكشف عن
قيم هذا المقال
0