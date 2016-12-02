منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي رواد الاقتصاد الأفارقة يجتمعون لفتح الطريق على جدول أعمال 2063





بالتعاون مع منتدى رؤساء المؤسسات (FCE) والحكومة الجزائرية، من خلال مساهمتها في انجاز جدول أعمال 2063 للاتحاد الإفريقي، أين تستضيف الجزائر منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي من 3-5 ديسمبر في مركز مؤتمر الجزائر الدولي. ويهدف هذا الحدث إلى تنشيط الحركة التجارية والشراكات بين البلدان الإفريقية وتوفير منصة لتداول الشركاء من أجل تبادل ومناقشة الفرص الاقتصادية في القارة. وبالنظر إلى أن العديد من البلدان الإفريقية التي تواجه التضخم المستمر وارتفاع معدلات البطالة، فمن الضروري أن يتحرك زعماء القارة بسرعة لاتخاذ الإجراءات التي تسعى إلى إيجاد سبل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع تجنب الانكماش الاقتصادي مستمرة في جميع أنحاء القارة. وحان الوقت للقادة الأفارقة للبدء في التفكير بجدية حول السياسات التي يمكن أن تعزز اقتصادها وتؤدي بهم إلى مسار أكثر استدامة. إن الهدف من هذا الحدث هو جعل الحكومات الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية، مجتمعات الأعمال والخبراء لدراسة مسألة مركزية التنمية الاقتصادية للقدرات الإفريقية والمساهمة في تنفيذ القرارات وخطة الإجراءات الواجب تنفيذها من قبل الاتحاد الافريقي. هذا لتكثيف وتعزيز التجارة البينية الإفريقية. كما أن برنامج أعمال إفريقيا 2063 ينص بشكل خاص برنامج لمضاعفة التجارة البينية الأفريقية في عام 2022. ويشمل الحدث على مدى ثلاثة أيام الجلسات العامة الموضوعية وورشات العمل وجلسات لتبادل الخبرات حول مواضيع مهمة مثل البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي وريادة الأعمال. إن دور مؤسسة بناء القدرات الإفريقية (ACBF) هو دعم تنمية القدرات في القارة لمدة 25 سنة، حيث سيشارك في هذا الحدث بهدف ضمان أن قضايا القدرات هي في صلب المناقشات. فالقدرة أمر بالغ الأهمية لنجاح تنفيذ جدول الأعمال. ولذلك فمن الضروري الاستثمار في القدرات الإنتاجية للأشخاص، وخاصة الشباب، للتأكد من توفر التعليم والمهارات اللازمة لتعزيز الاقتصاد الافريقي لأنه أمر ضروري لتحولها.

للإشارة مؤسسة بناء القدرات في أفريقيا - تم تأسيسها في عام 1991، تقوي مؤسسة ACBF القدرات البشرية والمؤسساتية للحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. إلى غاية اليوم، ساعدت الأفراد والمؤسسات في الحكومة والبرلمانات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في أكثر من 45 بلدا وستة مجتمعات اقتصادية إقليمية. كما تدعم ACBF تنمية القدرات من خلال المنح والمساعدات التقنية والمعرفة في جميع أنحاء أفريقيا.

عن إنشاء ACBF كأداة للتعامل مع شدة الاحتياجات بالنسبة للقدرات الإفريقية وتحديات الاستثمار من ناحية رأس المال البشري والمؤسسات المحلية في أفريقيا. وتستند تدخلات ACBF على أربعة مبادئ: مركزية القدرة على عملية التنمية الإفريقية. الدور الحاسم للشراكة والنهج القائم على الطلب لمواجهة التحديات من حيث القدرات ؛ الملكية والقيادة الإفريقية في عملية بناء القدرات؛ بالإضافة إلى المقاربة المنتظمة ، المنهجية، والمتسلسلة في تنسيق بناء القدرات.

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