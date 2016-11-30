برنامج لزيادة مساحة البقوليات الغذائية إلى 210 آلاف هكتار على المستوى الوطني





أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شلغوم عبد السلام بمستغانم أن دائرته الوزارية سطرت برنامجا يمتد ما بين 2016 و2021 لزيادة مساحة البقوليات الغذائية من 85 ألف هكتار إلى 210 آلاف هكتار على المستوى الوطني. وأبرز شلغوم في رسالة وجهها للمشاركين في ملتقى جهوي حول "تطوير البقوليات الغذائية" قرأتها نيابة عنه مستشارته جحيش فتيحة أن وزارته سطرت برنامج يمتد ما بين 2016-2021 لزيادة مساحة البقوليات الغذائية من 85 ألف هكتار إلى 210 ألاف هكتار وإنتاج يغطي الاحتياجات بنسبة 100 بالمائة. ويهدف هذا البرنامج إلى "رفع المساحة المزروعة للبقوليات وانطلاق مشروع تحسين بقوليات غذائية في المناطق المنتجة تقليديا لهذا المنتوج وتدعيم برنامج إنتاج البذور في المناطق المؤهلة لذلك وكذا تحسين المسار التقني عبر عمليات تطبيقية وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للمنتجين", وفق الوزير. "تغطي البقوليات في الجزائر مساحة تقدر ب 79.600 هكتار بمنتوج 832 ألف قنطار في حين تقدر الاحتياجات ب 8ر2 مليون قنطار ما يعادل حوالي 30 بالمائة أما 9ر1 مليون قنطار المتبقية فهو مستورد بقيمة 234 مليون دج" ,يضيف الوزير الذي ذكر بأن "البقوليات عنصر جد هام في تغذية السكان وغذاء استراتيجي في بلادنا". كما حث الوزير مختلف الأطراف من فلاحين ومهنيين وغرف فلاحية وباحثين والمجتمع المدني المرافق لصانعي الثروة الفلاحية على ضرورة "استعمال كافة الأراضي وتقليص الأراضي البور باستغلال كل المساحات مهما كانت طبيعتها خاصة أو عامة واستغلالها للإنتاج الفلاحي". وشدد على أهمية "تنظيم الحملات التحسيسية والإرشاد الفلاحي وضرورة إيصال المعلومة والمساعدة التقنية وتبسيطها لتكون قابلة للاستيعاب والتطبيق", منوها بدور المعاهد التقنية والبحث العلمي في تنمية البقوليات. وأبرز سعي دائرته الوزارية إلى "تنمية العجلة الاقتصادية للقطاع لرفع التحديات وجعل المنتوج الجزائري حاضر وقوي" داعيا الجميع إلى "تجنيد الوسائل والإمكانات التي وضعتها الدولة لتحقيق الوثبة النوعية التي تسعى بلادنا لتحقيقها". كما اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري هذه الندوة الجهوية فرصة سانحة ل"دعم التقارب في سلسلة الإنتاج وتعد سبل لوضع نقاش لاستغلال أنجع للبروتينات وتعزيز إنتاج البقوليات في كل الأراضي سواء كانت خاصة أو عامة وكذا إيجاد حلول لإشكالية تجارة البقوليات في منطقة المغرب العربي". ويعد اللقاء أيضا فرصة للنقاش حول "وضعية شعبة البقوليات واستراتيجية تنميتها وتحسين نوعية وكمية الإنتاج في منطقة المغرب العربي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة" يضيف الوزير. من جهته أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في الجزائر نبيل عسال أن المنظمة تعمل على رفع الوعي حول البقوليات لما لها من دور في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات في ظل التحدي المطلوب بزيادة الإنتاج لتأمين الغذاء لسكان العالم". ويسلط هذا اللقاء الضوء على أهمية البقوليات لإنتاج غذاء دائم وتوفير تغذية متوازنة ومساهمتها في الأمن الغذائي , يشير ذات المسؤول, الذي أضاف أن منظمة الأمم المتحدة خلال جمعيتها العامة الـ 68 أقرت سنة 2016 سنة دولية للبقوليات. ويشارك في هذه الندوة الجهوية التي تدوم ثلاثة أيام أساتذة ومختصون في ميدان الفلاحة من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا إلى جانب مراكز البحوث والمعاهد الفلاحية وجمعيات الفلاحين والغرفة الفلاحية. ويتضمن برنامج اللقاء المنظم بمبادرة من منظمة "الفاو" بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تقديم سلسلة من المحاضرات تتناول "السياسة والاستراتيجية والتحديات لتطوير البقوليات الغذائية في المغرب العربي" و"إنتاج البذور ذات نوعية" و"البقوليات : تأمين الغذاء والتغذية".

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