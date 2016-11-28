الإقتصادي
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28/11/2016 12:45:00

سلة خامات أوبك ترتفع إلى 22ر45 دولار للبرميل


ارتفعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نهاية هذا الأسبوع المنصرم لتصل إلى 22ر45 دولار للبرميل الواحد. وحسبما أظهرته بيانات نشرتها المنظمة عبر موقعها الالكتروني فقد شهد الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر ارتفاعا لسعر سلة المنظمة إلى 22ر45 دولار للبرميل الواحد مقابل 83ر42 دولار/البرميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر. وارتفع سعر سلة"أوبك"ب 2 دولار و39 سنت في أسبوع ، ليعود بذلك إلى منحاه التصاعدي الذي تميز به نهاية أكتوبر الماضي. وكانت لجنة خبراء أوبك قد تبنت مقترح الجزائر ليتم عرضه في الندوة الوزارية للمنظمة المزمع عقدها في 30 نوفمبر الجاري بفيينا.  وكان وزير الطاقة نور الدين بوطرفة قد أكد في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية يوم الجمعة بخصوص اجتماع فيينا أن الجزائر"وضعت على الطاولة اقتراح متوازن ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف". وأكد:"نحن متفائلون بإتخاذ مقترح الجزائر كقاعدة عمل جيدة للوصول إلى اتفاق نهائي" مضيفا أن الاقتراح يمثل كذلك"قاعدة عمل جيدة لإدراج مساهمة الدول الغير الأعضاء في المنظمة لمجهودات الأوبك". وكانت الدول الأعضاء قد اتفقت خلال اجتماع المنظمة في 28 سبتمبر الماضي بالجزائر على تخفيض الإنتاج إلى ما بين 5ر32 و33 مليون برميل يوميا. يذكر أن سلة "اوبك"تضم 14 منتجا وهي خام صحاري الجزائر والإيراني الثقيل و"البصرة" العراقي وخام التصدير الكويتي وخام"السدر"الليبي وخام"بوني"النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام "مري"الفنزويلي و"جيراسول" الانغولي و"اورينت" الاكوادوري و"رابي الخفيف" الغابوني و"ميناس" الاندونيسي.

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