اجتماع الدوحة: بوطرفة يؤكد التزام دول "أوبك" بتجسيد اتفاق الجزائر في اجتماع فيينا





أعرب وزير الطاقة نور الدين بوطرفة عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الاستشاري بالدوحة الذي ضم أعضاء من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودولا من خارجها مؤكدا تفاؤله والدول المشاركة بخصوص تجسيد اتفاق الجزائر لتجميد الإنتاج وهذا خلال اجتماع المنظمة المقرر في 30 نوفمبر الجاري بفيينا. وقال الوزير في تصريح صحفي بالعاصمة القطرية على هامش الاجتماع أن الدول الـ11 الأعضاء في أوبك قد اتفقت اليوم على دعم اتفاق الجزائر وتطبيقه، مما يعني تجميد الإنتاج عند 5ر32 مليون برميل يوميا، موضحا ان هدف لقاء الدوحة كان للتحضير لاجتماع فيينا المقبل. كما سمح اللقاء -حسب الوزير- باتفاق أعضاء المنظمة مع روسيا غير العضو في أوبك "على التنسيق إلى غاية نهاية نوفمبر للتحكم في الأرقام و المعلومات تحضيرا لقرار جيد في فيينا. ويقضي الاتفاق التاريخي الذي توصل إليه أعضاء أوبك بالجزائر العاصمة في 28 سبتمبر الماضي بخفض إنتاج المنظمة إلى مستوى يتراوح بين 5ر32 و 33 مليون برميل في اليوم بهدف إعادة الاستقرار للسّوق النفطي العالمي الذي يشهد تخمة في الإنتاج أدت إلى انهيار أسعار الخام. وسيعقد اليوم الاثنين 21 نوفمبر اجتماع اللجنة العليا للخبراء تحضيرا لاجتماع 30 نوفمبر بالعاصمة النمساوية. من جانبه أكد الخبير الطاقوي مهماه بوزيان، أن أزمة النفط الحالية ستترتب عنها أزمة اخطر بالنسبة للغاز لارتباط تسعيرة المادتين ببعضهما، و قال أن انخفاض تسعيرة النفط قد أثر هيكليا على أسعار الغاز لذلك لابد من تباحث كيفية تطوير صناعة الغاز و كذا إمكانيات فصل تسعيرتي الغاز و البترول عن بعضهما. للتذكير ترأس الجزائر اللجنة التقنية التي تم الاتفاق على إنشائها في اجتماع سبتمبر غير العادي بالجزائر وهي مكلفة خاصة بتحديد ميكانزمات تخفيض الإنتاج لكل بلد من بلدان المنظمة والتنسيق مع البلدان خارج المنظمة لتجسيد بنود اتفاق الجزائر.

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