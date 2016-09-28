الإقتصادي
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28/09/2016 11:10:00

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح: السعودية تدعم أي موقف يساعد على استقرار أسعار النفط


أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح على هامش المنتدى الدولي للطاقة ال15 اليوم الثلاثاء بالجزائر أن بلاده تدعم أي موقف يساعد على إعادة التوازن للسوق النفطي مشيرا إلى وجود تقارب في وجهات النظر بين الدول المنتجة داخل وخارج منظمة أوبك. وأوضح الوزير في تصريح له أكد أن "السعودية تدعم كل موقف يساعد على استقرار أسعار النفط" معربا عن تفاؤله بخصوص إمكانية استعادة توازن السوق "التي تتحسن وضعيتها من يوم لآخر". وأشار في هذا السياق إلى عدة عوامل تبرر هذا التفاؤل ومن بينها التوقعات الايجابية بخصوص ارتفاع حجم استهلاك النفط في الاقتصاد العالمي وكذا المؤشرات "الايجابية" الملاحظة في السوق الأمريكية خلال الأسابيع الثلاث الماضية. كما أن الآراء بين المنتجين داخل وخارج منظمة أوبك "بدأت تتقارب"، حسب الوزير السعودي، وهو ما سيحفز على الحفاظ على استقرار السوق النفطي. وفي رده حول ما إذا كانت المملكة تدعم مقترحات تسعى للحد من وفرة المعروض في السوق، صرح الفالح قائلا: "رأينا من رأي جميع المنتجين. نحن مع الرأي الذي يجمع جميع المنتجين" مضيفا "سنصل إلى هذا الرأي خلال المشاورات". ويعتزم وزراء طاقة منظمة أوبك الاجتماع غدا الأربعاء بعد اختتام المنتدى الدولي للطاقة للتشاور حول وضعية السوق والصيغ التي يمكنها السماح باستعادة توازنه.

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