تفعيل مذكرة التفاهم الجزائرية القطرية في مجال تحلية المياه
اتفق وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي وسفير قطر بالجزائر إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي على تفعيل مذكرة التفاهم الثنائية في مجال تحلية مياه البحر حسب بيان للوزارة. وجاء في البيان أن الطرفين "اتفقا على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 2014 خلال الدورة ال5 للجنة المشتركة الجزائرية القطرية التي جرت في الدوحة و الخاصة بتطوير الشراكة و تبادل الخبرة في مجال تحلية مياه البحر. وقد سمح اللقاء أيضا بتقييم التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية والبيئة و استعراض سبل ترقيته. كما ثمن الطرفان مستوى العلاقات الثنائية وأكدا التزامهما بالعمل على تطوير شراكة مثمرة ومربحة للطرفين في مجال الموارد المائية.
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