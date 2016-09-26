تفعيل مذكرة التفاهم الجزائرية القطرية في مجال تحلية المياه



عناصر الدرك الوطني :ضبط (1250) لتر من الوقود و(41,6) طن من المواد الغذائية وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من تلمسان وعين تموشنت وغليزان /ن.ع.2، مهربين (02) اثنين و(21) مهاجرا



فن الزرنة الشعبي العاصمي يعرف رواجا بميلانو بإيطاليا عرفت الموسيقى الشعبية "الزرنة" رواجا كبيرا في ميلانو بإيطاليا بمناسبة الأسبوع الثقافي لمدينة الجزائر بهذا البلد حيث أبدعت فرقة "بوتقة للزرنة" في تأدية مقاطع من



قصيدة لمحمود درويش تخرج وزيرة الثقافة الإسرائيلية من احتفالية رسمية بعد يوم من الكشف عن معارضة إسرائيل فتح أرشيفات النكبة حرصا على صورتها ومكانتها في العالم، أصيبت وزيرة ثقافتها بحالة هيجان وغادرت حفلا لتوزيع جوائز



بسبب أخطاء مطبعية وتحريف لآية قرآنية: المغرب يسحب كتابا مدرسيا للتربية الإسلامية من المكتبات حمّلت وزارة التربية المغربية مسؤولية أخطاء مطبعية وتحريف لآية قرآنية في كتب التربية الإسلامية» للناشرين المسؤولين عن طبع وتوزيع هذه الكتب غير المقررة، وقررت سحب



احتضنته الأكاديمية الملكية للفنون في لندن: معرض استثنائي يستعيد الفنّ الروسي خلال عواصف الثورة بعد مرور قرن على الثورة الروسية، تحتضن الأكاديمة الملكية للفنون في لندن معرضاً استثنائياً ضخماً يضمّ عشرات اللوحات لفنانين روس وسوفييت من مختلف المدارس الفنية،



انتخابات الأردن: خاسرون يعلنون التخلي عن «الجنسية» وغاضبون يريدون الانضمام لإسرائيل! حجم «التمزيق» الاجتماعي والعشائري الذي أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة في الأردن لا يمكن إنكاره، بالرغم من الجانب التنموي الذي يرافق الحديث عن دور قانون الانتخاب



مصر: ارتفاع صادم لعدد ضحايا غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين إلى 162 قتيلا وسط مشاعر من الصدمة ارتفع الجمعة عدد ضحايا غرق قارب كان يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل المصرية إلى 162. وقال إبراهيم الشيمي رئيس الوحدة المحلية



والي ولاية تيسمسيلت في زيارة تفقدية إلى بلديات دائرة لرجام: تلك التي قادته امس الى مشاريع كانت معطلة بتيسمسيلت يقوم والي ولاية تيسمسيلت صباح يوم الاثنين برفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي بزيارة ميدانية تفقدية إلى دائرة لرجام ويتوقع أن يتفقد من خلال هذه الزيارة