الأمين العام لأوبك متفائل بنتائج الاجتماع غير الرسمي بالجزائر





عبر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد سنوسي بركيندو بالجزائر عن تفاؤله بنتائج الاجتماع غير الرسمي للمنظمة الذي سيعقد في 27 سبتمبر الجاري. و في رده على سؤال حول إمكانية التوصل إلى قرار خلال هذا الاجتماع (الذي سيقام على هامش المنتدى الدولي للطاقة ال15) إذا ما تقاربت الرؤى بين الدول الأعضاء في المنظمة قال بركيندو انه متفائل بالنتائج المحتملة لهذا الاجتماع. كما رحب-عقب لقاء له مع وزير الطاقة نور الدين بوطرفة- بالجهود المبذولة من طرف الجزائر لتقريب وجهات نظر الدول المشاركة في الاجتماع معبرا عن أمله في أن تتوج هذه المجهودات بنتائج إيجابية. و في ذات السياق أشار بركيندو إلى أن وزراء الطاقة للدول الأعضاء في أوبك بإمكانهم استدعاء اجتماع استثنائي إذا توصلوا إلى إجماع خلال اللقاء غير الرسمي بالجزائر. و أوضح في هذا الخصوص "أن الاجتماع غير الرسمي ليس اجتماعا لاتخاذ لقرارات. عندما يكون هناك اجتماع غير رسمي يظل كذلك إلى أن يقرر وزراء الطاقة في الدول الأعضاء اتخاذ بعض القرارات". في ذلك الحين- يضيف ذات المتحدث- يمكن للاجتماع غير الرسمي أن يستدعي اجتماعا استثنائيا بهدف اتخاذ قرارات. و لهذا" نقترح أن يتوج هذا الاجتماع غير الرسمي (للجزائر) باجتماع استثنائي بهدف اتخاذ قرارات" من شانها تحقيق استقرار أسعار النفط. وفي زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي صرح بوطرفة أن الاجتماع غير الرسمي لأوبك سيكون "فرصة للوصول إلى اتفاق يسمح باستقرار سوق البترول. و ستقدم الجزائر اقتراحا للمشاركين. المشاورات التي قمنا بها مع شركائنا تؤكدان هناك إجماع حول ضرورة استقرار السوق وهذه نقطة ايجابية". وقام الوزير أيضا بزيارة إلى دولة قطر وإيران و موسكو أين تحادث مع مسؤولين سامين و من بينهم الأمين العام للأوبك حول وضع السوق البترولية. وفي هذا الإطار التقى بوطرفة بنظيره السعودي والروسي والإيراني والقطري إضافة إلى الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة.

عدد القراءات 30 مرة | قراءات اليوم 30 مرة