الإقتصادي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
20/09/2016 15:11:00

الأمين العام لأوبك متفائل بنتائج الاجتماع غير الرسمي بالجزائر


عبر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد سنوسي بركيندو بالجزائر عن تفاؤله بنتائج الاجتماع غير الرسمي للمنظمة الذي سيعقد في 27 سبتمبر الجاري. و في رده على سؤال حول إمكانية التوصل إلى قرار خلال هذا الاجتماع (الذي سيقام على هامش المنتدى الدولي للطاقة ال15) إذا ما تقاربت الرؤى بين الدول  الأعضاء في المنظمة قال بركيندو انه متفائل بالنتائج المحتملة لهذا الاجتماع. كما رحب-عقب لقاء له مع وزير الطاقة نور الدين بوطرفة- بالجهود المبذولة من طرف الجزائر لتقريب وجهات نظر الدول المشاركة في الاجتماع معبرا عن أمله في أن تتوج هذه المجهودات بنتائج إيجابية. و في ذات السياق أشار بركيندو إلى أن وزراء الطاقة للدول الأعضاء في أوبك بإمكانهم استدعاء اجتماع استثنائي إذا توصلوا إلى إجماع خلال اللقاء غير الرسمي بالجزائر. و أوضح في هذا الخصوص "أن الاجتماع غير الرسمي ليس اجتماعا لاتخاذ لقرارات. عندما يكون هناك اجتماع غير رسمي يظل كذلك إلى أن يقرر وزراء الطاقة في الدول الأعضاء اتخاذ بعض القرارات". في ذلك الحين- يضيف ذات المتحدث- يمكن للاجتماع غير الرسمي أن يستدعي اجتماعا استثنائيا بهدف اتخاذ قرارات. و لهذا" نقترح أن يتوج هذا الاجتماع غير الرسمي (للجزائر) باجتماع استثنائي بهدف اتخاذ قرارات" من شانها تحقيق استقرار أسعار النفط. وفي زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي  صرح بوطرفة أن الاجتماع غير الرسمي لأوبك سيكون  "فرصة  للوصول إلى اتفاق يسمح باستقرار سوق البترول. و ستقدم الجزائر اقتراحا للمشاركين. المشاورات التي قمنا بها مع شركائنا تؤكدان هناك إجماع حول ضرورة استقرار السوق وهذه نقطة ايجابية". وقام الوزير أيضا بزيارة إلى دولة قطر وإيران و موسكو أين تحادث مع مسؤولين سامين  و من بينهم الأمين العام للأوبك حول وضع السوق البترولية. وفي هذا الإطار التقى بوطرفة بنظيره السعودي  والروسي والإيراني  والقطري إضافة إلى الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة.

عدد القراءات 30 مرة | قراءات اليوم 30 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تجري فعالياته من 30 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل: فيلمان جزائريان يدخلان منافسة المهرجان الـ31 لفيلم نامور ببلجيكا

سيدخل الفيلم الوثائقي "في راسي رومبوان" للمخرج الجزائري حسن فرحاني والفيلم القصير "قنديل البحر" للمخرج الفرنسي الجزائري داميان أونوري المنافسة الرسمية للمهرجان الدولي الـ31 للفيلم
image

تلمسان: انتقاء 18 عملا أدبيا للتنافس على جائزة "محمد ديب"

تم انتقاء 18 عملا أدبيا من أصل 72 عملا مودعا على مستوى الجمعية الثقافية "الدار الكبيرة" بتلمسان لنيل جائزة "محمد ديب" في طبعتها الخامسة التي
image

قصف قاعدة الديلمي: التحالف يكثف غاراته على صنعاء وصعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في عدد من المحافظات، على رأسها العاصمة صنعاء ومعقل الحوثيين صعدة، إلى جانب وقوع
image

وزير العدل المغربي: لا قرار لي في انتخابات 7 أكتوبر

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بالمغرب، وعلى بعد أيام معدودة من انطلاق الحملة الانتخابية، أنه لا يستشار ولا يقرر في الشأن الانتخابي المتعلق باستحقاقات
image

الموقوفون هم 14 سعودياً ومصري ويمني وبينهم امرأة.. خططوا لأربع هجمات بالرياض: السعودية.. تفكيك شبكة داعشية من 3 خلايا إرهابية

قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، إن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، فقد تمكنت

بناء على مقترح تقدم به نجل الرئيس السبسي: يوسف الشاهد رئيساً للحزب الحاكم في تونس

أقر حزب "نداء تونس" الحزب الحاكم في تونس، الأحد تكليف يوسف الشاهد، رئيس الحكومة برئاسة الهيئة السياسية للحزب، وهي أعلى منصب ، وذلك بناء على
image

بناء على مقترح تقدم به نجل الرئيس السبسي: يوسف الشاهد رئيساً للحزب الحاكم في تونس

أقر حزب "نداء تونس" الحزب الحاكم في تونس، الأحد تكليف يوسف الشاهد، رئيس الحكومة برئاسة الهيئة السياسية للحزب، وهي أعلى منصب ، وذلك بناء على
image

الأمين العام لأوبك متفائل بنتائج الاجتماع غير الرسمي بالجزائر

عبر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد سنوسي بركيندو بالجزائر عن تفاؤله بنتائج الاجتماع غير الرسمي للمنظمة الذي سيعقد في 27 سبتمبر الجاري. و
image

التزويد بالماء الشروب: وعلي يؤكد ضرورة تسوية مشكل التوصيلات غير القانونية

أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة معالجة ظاهرة التوصيلات غير الشرعية و التسربات في شبكات المياه
image

رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح: التعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا يجب أن يتجاوز الإطار التجاري

صرح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم الاثنين بباريس أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا يجب أن يتجاوز الإطار التجاري إلى تفضيل
قيم هذا المقال
0