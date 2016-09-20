التزويد بالماء الشروب: وعلي يؤكد ضرورة تسوية مشكل التوصيلات غير القانونية





أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة معالجة ظاهرة التوصيلات غير الشرعية و التسربات في شبكات المياه الصالحة للشرب. و في كلمة ألقاها في ختام أشغال اجتماع إطارات القطاع تأسف والي لكون 50 بالمائة فقط من حجم المياه الصالحة للشرب الموزعة يصل للمستهلك حيث أن الباقي يضيع بسبب التسربات و التوصيلات غير المشروعة.و حسب الوزير تم خلال الأشهر الأخيرة تسجيل أزيد من 13.000 توصيلة غير شرعية عبر الوطن سجلت جلها في سقي الأراضي الفلاحية. و قد توجت أشغال هذا اللقاء الذي دام يومين بعدة توصيات منها ضرورة تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب. و ستشكل هذه التوصيات موضع برنامج عمل على المديين القصير و المتوسط. و خلال قراءة التوصيات أكد الوزير أهمية تأمين توزيع الماء في بعض الولايات التي تعاني من مشكل التوصيلات غير الشرعية. و دعا الوزير من جهة أخرى مديري الموارد المائية إلى مشاركة اكبر في تسيير الخدمة العمومية للمياه و البيئة على المستوى المحلي. و قال انه يتعين على "مدير الموارد المائية أن يكون على علم بالمشاكل المرتبطة بتزويد السكان بالماء الشروب و كذا بوضعية المنشآت و تجهيزات التوزيع". و عليه شكل الدور الرئيسي لمدير الموارد المائية في تسوية الإشكاليات المرتبطة بالمياه و البيئة محور الورشات الثمانية المخصصة للنقاش حول عدة مسائل لاسيما الخدمة العمومية للمياه و حماية المدن من الفيضانات و الماء و الفلاحة و تسيير النفايات المنزلية. و فيما يخص مسألة البيئة دعا الوزير مدراء البيئة إلى مضاعفة الجهود مؤكدا "ضرورة" وضع برنامج عمل لمكافحة تلوث السواحل و مكبات النفايات في الأودية.

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