رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح: التعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا يجب أن يتجاوز الإطار التجاري





صرح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم الاثنين بباريس أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا يجب أن يتجاوز الإطار التجاري إلى تفضيل الاستثمار المنتج.و في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الأول الجزائري-الفرنسي الرفيع المستوى بين مجلس الأمة و مجلس الشيوخ الفرنسي أكد بن صالح يقول " إن الوضعية ملائمة لإعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي الثنائي الذي يجب أن يتجاوز الإطار التجاري إلى تفضيل الاستثمار المنتج وتحويل التكنولوجيا وإنشاء أقطاب تنافسية ومراكز للجودة".في نفس السياق أوضح رئيس مجلس الأمة أن المؤسسات الفرنسية " التي تملك دراية واسعة بالاقتصاد الجزائري و التي تتمتع بمبدأ الأفضلية الذي تمليه عدة عوامل مرتبطة بالعلاقات المتميزة بين البلدين" هي الأجدر باستغلال الفرص العديدة التي تمنحها برامج التنمية الجارية في الجزائر وذلك في إطار شراكة تقوم على مبدأ الربح للطرفين".من جهة أخرى أكد بن صالح أن " هذه الجهود المنتظرة من طرف المتعاملين الفرنسيين ستعمل على تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة بين بلدينا لاسيما أن فرنسا تعد من أهم شركاء الجزائر في مجال المبادلات التجارية والاستثمارات".كما أوضح رئيس مجلس الأمة الذي يقوم بأول زيارة رسمية إلى فرنسا أن هذه العلاقات التي تربط البلدين " تشهد تطورا ملحوظا وبارزا على كافة الأصعدة" بفضل السياسة الرشيدة للرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند اللذين " أسسا معا لحوار سياسي بناء ومثمر بين البلدين تم تعزيزه بتبادلات ومشاورات منتظمة على مختلف المستويات و في العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك".كما صرح يقول أن الحوار و التبادلات بين مجلس الأمة و مجلس الشيوخ الفرنسي " تعكس إرادتنا المشتركة لطرح ومناقشة كل المسائل التي تهمنا في تبادل موسع لوجهات النظر يتسم بالثقة والتفاهم المتبادلين بهدف تنسيق جهودنا ومواقفنا بغية التصدي للتحديات الكبرى التي تواجهنا".

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