تسيير خدمات المياه: تجديد عقد الشركة الفرنسية "سويز للبيئة" للمياه و التطهير





قررت الحكومة تجديد عقد التسيير بالتفويض لخدمات المياه و التطهير لولايتي الجزائر و تيبازة الموقع مع الشركة الفرنسية" سويز للبيئة" حسبما أكده يوم السبت وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي. وردا على أسئلة الصحافة حول ما إذا كان سيتم تجديد هذا العقد أجاب الوزير بالإيجاب موضحا أن العقد الجديد مدته سنتان. و لم يقدم والي تفاصيل أكثر على هامش اجتماع مع إطارات القطاع بخصوص العقد الذي تم تجديده وهو الثالث من نوعه الذي تتحصل عليه شركة " سويز للبيئة" في الجزائر منذ عشر (10) سنوات. وقد تم توقيع عقد التسيير بالتفويض لخدمات المياه الصالحة للشرب في 2005 على شكل عقد بالتراضي وكذا خدمة التطهير بكل من العاصمة و تيبازة ليتم تجديده في 2011 مع مدة صلاحية حددت إلى غاية نهاية أغسطس 2016. وسمح هذا العقد بإنشاء شركة المياه و التطهير للجزائر (سيال) وفق القانون الجزائري والمقسمة أسهمها بين الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير والشركة الفرنسية "سويز للبيئة". و يعمل الشركاء الثلاثة من اجل تقديم خدمات المياه بالجزائر العاصمة والتطهير و تسيير الزبائن بما يتناسب والمعايير الدولية بهدف توفير خدمة تزويد الزبائن بالماء الشروب 24سا/24سا 7ايام/7 و تحسين خدمة التطهير و نقل خبرات "سويز للبيئة" إلى فرق سيال.

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