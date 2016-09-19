صندوق النقد الدولي: الكلفة الاقتصادية للنزاعات بمنطقة مينا " ضخمة"





أشار صندوق النقد الدولي إلى أن أثر النزاعات على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا) كان "معتبرا" تجسد من خلال الخسائر الهامة المسجلة في مجال النمو. في هذا الصدد صرحت كرستين لاغارد بمناسبة نشر يوم الجمعة تقرير لصندوق النقد الدولي حول اثر النزاعات و أزمة اللاجئين على اقتصاد منطقة مينا أن " الكلفة الاقتصادية للنزاعات تعتبر ضخمة. فإضافة إلى الخسائر الجمة في الأرواح البشرية فان الحرب و النزاعات الداخلية ببعض البلدان على غرار العراق و ليبيا و سوريا و اليمن أدت إلى تفاقم ظاهرتي الفقر و البطالة". كما أضافت تقول أن " الصندوق و المجتمع الدولي مدعوان إلى المساهمة في إعادة بناء هذه البلدان بمجرد انتهاء هذه النزاعات". و قد درس صندوق النقد الدولي بعمق المشاكل الاقتصادية الناجمة عن هذه النزاعات و الخيارات المقدمة للمقررين السياسيين حول تسيير مرحلة ما بعد الحرب على حد قولها. من جهة أخرى دعت لاغارد إلى التعهد بالتزامات إضافية من جانب الأطراف المانحة من أجل دعم البلدان المستقبلة للاجئين. و من المفروض تقديم هذه التمويلات في شكل إعانات و قروض من أجل تقليص العبء المالي للبلدان المستفيدة. و تكمن الأولوية على المدى الطويل في تقديم مساعدة توجه للتنمية للمساعدة على إعادة بناء الهياكل القاعدية و المؤسسات و تعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالمنطقة حسب قولها. كما أشار التقرير الذي نشر أياما قليلة قبل عقد قمة الأمم المتحدة حول اللاجئين بنيويورك إلى تسجيل تدهور معتبر في للوضع الاقتصادي ببلدان منطقة مينا المعنية بالنزاعات. و في سوريا بلغت نسبة التسرب المدرسي 52 بالمئة في سنة 2013 فيما تراجع معدل الحياة إلى 56 سنة مقابل 76 سنة قبل النزاع. و بعد مرور أربع سنوات من المعارك المتواصلة استقر إنتاج سوريا في مستوى أقل من ذلك المسجل في سنة 2010 في حين ارتفعت نسبة التضخم بحوالي 300 نقطة مأوية في مايو 2015 . و حسب صندوق النقد الدولي فان سوريا بحاجة إلى تحقيق نمو نسبته 5ر4 بالمئة على مدار أكثر من 20 سنة حتى تبلغ مستوى الناتج الداخلي الخام الخاص بها خلال فترة ما قبل النزاع. و من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن اليمن فقد قرابة 25 إلى 35 بالمئة من ناتجه الداخلي الخام في 2015. و في ليبيا و اليمن ارتفعت الاختلالات المالية و الخارجية خلال فترة النزاعات فيما يبدو أن البنوك المركزية ستلعب دورا هاما أكثر في مجال تمويل الحكومات و التسهيلات المقدمة للنشاط الاقتصادي. من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن ارتفاع التضخم و الخسائر في احتياطات الصرف الناجمة عن هذا الوضع قد يؤديان إلى اللجوء إلى اتخاذ إجراءات إدارية استثنائية من أجل الحفاظ على درجة معتبرة من مراقبة الاقتصاد الجزئي. و للعلم فان منطقة مينا تضم لوحدها حوالي 20 مليون شخص مرحل بسبب الحرب و 10 ملايين لاجئ حسب صندوق النقد الدولي.

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