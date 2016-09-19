الإقتصادي
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19/09/2016 12:02:00

الرئيس المدير العام للشركة محمد عبده بودربالة: الخطوط الجوية الجزائرية تعتزم شراء 40 طائرة بغضون 2025


 تعتزم الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق برنامج جديد لاقتناء نحو 40 طائرة بين 2018 و2025 قصد تعزيز خطوطها نحو الوجهات البعيدة, حسبما صرح به الرئيس المدير العام للشركة محمد عبده بودربالة . وستتم عمليات الشراء وفق صيغ تمويلية عديدة من بينها البيع بالإيجار (الليزينغ), حسب ذات المسؤول. وسيتم تنفيذ الشطر الأول من خطة الشراء في الفترة بين 2018 و 2020, وفقا لتصريحات بودربالة الذي أضاف أن 2018 لوحدها ستعرف تعزيز أسطول الجوية الجزائرية بأربع طائرات, بينما سيتم الشطر الثاني في الفترة 2020-2025.وسيسمح هذا البرنامج للجوية الجزائرية برفع اسطولها إلى حوالي مائة طائرة مقابل 60 طائرة حاليا, 75 % منها موجه نحو الوجهات متوسطة المسافة. وفي رده على سؤال حول إمكانية اللجوء إلى التمويل الأجنبي لتجسيد خطة الشراء, أكد المسؤول الاول للشركة الوطنية أن "الخطوط الجوية الجزائرية مطالبة ببحث جميع الحلول الملائمة" مشيرا إلى أن "هذا النوع من التمويل (الأجنبي) يمثل إمكانية قابلة للدراسة".وقال بودربالة : "كل الوسائل مفتوحة, المهم أن تكون مربحة ومتاحة للشركة". يذكر أن الخطوط الجوية الجزائرية قامت في إطار خطة إعادة هيكلتها للفترة 2012-2017 بإطلاق عملية لاقتناء 16 طائرة. وفي 2015 تم استلام 8 طائرات منها 3 من نوع ايرباص أ 330-200 (من 250 إلى 300 مقعد) و 3 طائرات للنقل الجهوي "ا تي ار" (66 مقعد) موجهة للخطوط الداخلية و طائرتي بوينغ 737-800.وقدرت تكلفة الطائرات ال16 التي تم اقتناؤها بين 2015 و 2016 ب 073ر1 مليار دولار (3ر93 مليار دج). وعلاوة على تعزيز أسطولها سيسمح تسليم المحطة الجوية الجديدة  للعاصمة في 2018 بأن يتحول مطار الجزائر الدولي إلى  قطب نقل جوي قاري . وقال بودربالة في هذا الشأن "نعتزم من خلال هذه البرامج خلق همزة وصل بين إفريقيا و اوروبا و امريكا و وجهات أخرى". وفي انتظار تجسيد هذه البرامج تنوي الجوية الجزائرية فتح خطوط نحو إفريقيا في غضون نهاية 2016 أو مطلع 2017 من خلال رحلات نحو ليبرفيل (الغابون) و اديس ابابا (اثيوبيا).وفي الوقت الحالي تغطي رحلات الشركة 44 وجهة دولية آخرها كان خط الجزائر العاصمة-بودابست (المجر) الذي تم افتتاحه الخميس الفارط. وفي تقييمه لنشاط الشركة في موسم الاصطياف قال بودربالة "لقد اجتزنا فترة الصيف بشكل ايجابي على العموم وقد استطعنا حتى التحكم في التذبذبات التي عرفتها شركات أخرى".

 

 

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