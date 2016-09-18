الإقتصادي
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18/09/2016 15:18:00

اتفاق جزائري-صيني من أجل تهيئة الأراضي المالحة بولاية غليزان


 وقعت الجزائر و الصين يوم الخميس بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق من اجل تنفيذ الشطر الثاني من المشروع النموذجي لتهيئة الأراضي الفلاحية المالحة بمنطقة حمادنة (غليزان) حسب ما أفادت به وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري. و قد وقع الاتفاق الأمين العام للوزارة كمال شادي و سفير الصين بالجزائر يانغ غوانغيو.  و اعتبرت الوزارة في بيانها أن المشروع يحظى ب"أهمية استراتيجية بالنسبة للجزائر أين نسجل -منذ عشرات السنين- توسعا معتبرا في نسبة ملوحة الأراضي الفلاحية و خاصة في المناطق الجافة و شبه الجافة". و تقدر حاليا المساحة المتضررة من ملوحة التربة ب600.000 هكتار على المستوى الوطني منها 18.000 هكتار بولاية غليزان حسب أرقام الوزارة التي تذكر بان عدم معالجة هذه الظاهرة يؤدي إلى العقم النهائي للأراضي المتضررة. لذلك فان " القطاع الزراعي من الممكن أن يفقد نهائيا هذه المساحات على المدى المتوسط" يحذر نفس المصدر.و من اجل معالجة الأراضي المالحة " يجب على البحوث العلمية إيجاد حلول تقنية وتطبيقها لاحقا على مستوى الفلاحين أصحاب الأراضي المتضررة".  وفي هذا الإطار يندرج هذا المشروع" الريادي" الذي بدا تجسيد مرحلته الأولى في 2012 من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر بالشراكة مع الشركة "الصينية للتنمية الزراعية الدولية .و تفرض النتائج الايجابية للتجارب السابقة مواصلة التجارب خلال المرحلة الثانية (2016-2018) مع دعم الخبرة الصينية  يضيف البيان. و ستسمح المرحلة الثانية للمشروع حسب نفس المصدر بتعريف الفلاحين  بتقنيات تهيئة الأراضي المالحة التي أثبتت جدارتها على مستوى منطقة حمدناس.للإشارة  فإن المرحلة الأولى لانجاز المحطة التجريبية للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بحمادنة  قد توجت بابرام برتوكول تجريبي يدمج التكنولوجيات الحديثة التي استحدثت في الصين و المتعلقة بتهيئة الاراضي الزراعية المالحة.و قد سمحت الخبرة الصينية للباحثين الجزائريين بالشروع في التحكم في التقنيات الجديدة و تجربة طرق مستحدثة خاصة بالظروف الزراعية و المناخية بمنطقة غليزان.  اضافة الى هذا -يضيف البيان- فقد سمح المشروع بالحصول على حصة هامة من التجهيزات المخبرية التي كان المعهد يفتقد اليها كما سمح بضمان تكوينات موجهة لفائدة الباحثين و العاملين في مجال دعم البحث.   من جهة اخرى سيسمح الاتفاق الموقع بفتح الطريق نحو تعزيز التعاون العلمي و التقني ما بين الجزائر و الصين في مجال الفلاحة حسب بيان الوزارة.

 

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