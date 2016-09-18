في طبعته الـ25: التين المجفف و زيت الزيتون الجزائريين يتميزان في معرض موسكو للصناعات الغذائية





أثارت منتوجات الصناعات الغذائية الجزائرية خلال الطبعة الـ25 لمعرض موسكو الدولي للصناعات الغذائية (12-15 سبتمبر) اهتمام الشركاء الأجانب مما يبشر بولوج مقبل في سوق روسية واعدة فيما يخص فرص الشراكة. و قد تعرف الروسيون -زوار المعرض على الأقل الذين تعودوا على التمور الجزائرية و لاسيما دقلة نور على منتوجات جزائرية أخرى طبيعية و مغذية: التين المجفف لبني معوش (بجاية) و زيت الزيتون الطبية لسيق. و أوضح فارس عالم مسير شركة "نعمة بلادي" التي عرضت أيضا منتوجا أخرا هو شكولاطة مصنوعة من الخروب أن التين المجفف لبني معوش المغلف بالشكولاطة و الموضوع في علب 200 غرام أثار اهتمام زوار الجناح الجزائري الذين تذوقوا هذا المنتوج الطبيعي و المغذي". "لقد شرحنا كما قال للزوار الفوائد الغذائية الكبيرة للتين المجفف ومزاياه الطبية في معالجة أمراض عديدة. فذلك زاد اهتمامهم بالمنتوج". ويبقى المنتوج الأخر المميز باعتباره الوحيد في السوق الزيت الطبي المصنوع من زيتون سيق حيث أثارت فوائده العلاجية اهتمام العديد من الزوار. وقال سعيد بختاوي ممثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة "اسيد اولمد" ورئيس الجمعية الوطنية لتنمية زراعة الزيتون إن زيتون سيق الذي يزرع في مسرغين يتم جنيه دون مواد كميائية ويتم استخراج منها سوى الزيت البيولوجي التي توضع في زجاجة". و أضاف بختاوي قائلا " انها زيت زيتون صافية و غنية بالاوميغا 3 حسب التحاليل التي اجراها مخبر جامعة وهران ولها فوائد طبية فهي دواء للسرطان و الكوليستيرول و تحمي البشرة ضد الاشعة فوق البنفسجية".وحسب بختاوي " تتميز الجزائر بأحسن الظروف المناخية و تتوفر على مساحات هامة من الاراضي الملائمة لمختلف الزراعات. وحسب المعطيات الجغرافية الدولية فكون الجزائر تحظى بالفصول الاربعة فذلك يعد ميزة اخرى تساعدها على تنمية الفلاحة".

التمور الجزائرية تؤكد سمعتها الجيدة و تتطلع إلى زيادة حصصها

أكدت التمور الجزائرية بكافة أنواعها سمعتها الجيدة في معرض موسكو للصناعات الغذائية . لقد شارك ستة مصدرين جزائريين لهذا المنتوج من بينهم " غرين بالم" لطولقة و جيكا-باجو لغرداية و اغرودات لبسكرة و مؤسسة حدود-سليم لطولقة في هذا الموعد كما أنهم تلقوا طلبيات. و يطمح هؤلاء المصدرون إلى الولوج أكثر في السوق الروسية و بالتالي الحصول على صفقات في آسيا و أوربا الشرقية.تشكل سوق موسكو الدولية للصناعات الغذائية التي ستفتح ابوابها يوم 28 أكتوبر القادم " فرصة سانحة" للترويج للمنتوج الجزائري في روسيا و بلدان آسيا الوسطى حسب المتعاملين الجزائريين المشاركين في المعرض الدولي ال25 للصناعات الغذائية بموكسو.و يذكر أن أكثر من 20 مصدرا جزائريا لمنتوجات الصناعات الغذائية شاركوا من 12 الى 15 سبتمبر الجاري في هذا المعرض من بينهم معاصر اوزلاغن و مؤسسة مالوكس للزبدة والمارغرين و مؤسسة القصبة المتخصصة في صناعة الخل و المايونيز.

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