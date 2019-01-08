الثقافي
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08/01/2019 11:12:00

عين تموشنت: يناير2969.. احتفالات التقاليد والهوية


   

يشارك حرفيون من 13 ولاية ضمن الاحتفالات التي تنظمها دار الثقافة بعين تموشنت في إطار إحياء رأس السنة الأمازيغية 2969 "يناير".

ويقدم الحرفيون المشاركون في هذه التظاهرة التي تحتضنها دار الثقافة بعين تموشنت من 6 إلى 12 جانفي الجاري أكلات تقليدية وحلويات مميزة لكل منطقة والتي غالبا ما تكون حاضرة لدى الأسرة الجزائرية خلال احتفالاتها بالسنة الأمازيغية الجديدة (يناير) إضافة إلى مجموعة من الألبسة والصناعات التقليدية مثلما أكده القائمون على هذا الصالون، وبين الخيمة الترقية والجبة القبائلية واللباس المزابي يكتشف الزائر لهذا الصالون عمق الشخصية الأمازيغية وأصالتها التي تعد أحد المقومات الأساسية للهوية الوطنية، كما عبرت عليه رئيسة الجمعية الولائية لعين تموشنت للفن الثقافي والتقليدي زهرة بوعقلين المشاركة في هذه التظاهرة.

ويشكل الصالون فرصة للتبادل والاحتكاك بين مجموع الحرفيين المشاركين ومحطة لتقديم الزخم التراثي والإبداعي الذي يمثل كل منطقة من التراب الوطني خلال إحياء مناسبة "يناير" المتأصلة في تقاليد العائلات الجزائرية حسبما أوضحه مدير غرفة الصناعة التقليدية بعين تموشنت عثمان بن سعيد، وتقدم على هامش هذا الصالون أشرطة وثائقية ومحاضرات أكاديمية حول مناسبة "يناير" وبعدها الحضاري والتاريخي إضافة إلى عدد من العروض الفنية .

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عين تموشنت: يناير2969.. احتفالات التقاليد والهوية

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