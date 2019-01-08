الطبعة الـ17 لمهرجان الفيلم الأمازيغي بتيزي وزو: استقبال أكثر من 30 عملا





تم ايداع ما مجموعه 33 عملا سينمائيا لدى محافظة المهرجان الثقافي الوطني للفيلم الأمازيغي للمشاركة في الطبعة الـ17 لهذا الحدث.

وأوضع أمس، محافظ التظاهرة عمار تريباش في تصريح له على هامش انطلاق احتفالات عيد يناير أن المحافظة كانت تتوقع عددا اكبر من الافلام المشاركة غير انه اضاف بأنه و"بالنظر إلى واقع السينما الوطنية ككل فإن عدد الأعمال المودعة مقبول، وأكد أن الأعمال التي تم استقبالها و المتمثلة أساسا في 04 أفلام روائية طويلة و15 أفلام قصيرة و10 أفلام وثائقية و4 أفلام رسوم متحركة تم ارسالها إلى محافظة التصوير بوزارة الثقافة للمصادقة عليها قبل اختيارها.

للإشارة فقد تم تمديد فترة إيداع الأعمال السينمائية الراغبة في المشاركة إلى تاريخ 31 ديسمبر الفارط بعدما كان مقررا في 20 نوفمبر 2018 و ذلك للسماح لعدد أكبر بالمشاركة في هذه الطبعة في حين لم يتم بعد تقديم تاريخ محدد لتنظيم هذا الحدث، وسيتم تخصيص هذه الطبعة المكرسة لذكرى الفنان الراحل جمال علام، الذي توفي في 15 سبتمبر الفارط في باريس، للتكوين الذي تم اختياره كمحور رئيسي للحدث.

وكان تريباش قد صرح خلال تنصيبه كمحافظ لهذا الحدث في شهر نوفمبر الفارط، أنه لا بد من تنصيب نبض مهني جديد سيسمح بتقديم إضافة لهذا الحدث وضمان ديمومته لا سيما من خلال تطوير التكوين على الفيلم.

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