النعامة: نشاطات احتفالية متنوعة لإحياء "يناير"





تم بولاية النعامة إعداد برنامج ثري للاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة "يناير" 2969.

وأوضحت مديرية الثقافة أن احتفالات رأس السنة الأمازيغية ستطبع بتنظيم حفلات موسيقية وعروض مسرحية و إلقاءات شعرية ومعارض للصناعة التقليدية والفولكور الثقافي الأمازيغي إضافة إلى تنشيط محاضرات حول "البعد الأمازيغي للهوية الثقافية للجزائر" و "جهود تلقين الأمازيغية في الجزائر" وغيرها وذلك في الفترة الممتدة بين 10 إلى 13 يناير بدار الثقافة " أحمد شامي" ومختلف ملحقاتها عبر بلديات الولاية.

وسيتم تنشيط ندوات فكرية للتعريف بتاريخ القصور الامازيغية بمنطقتي عسلة وصفيصيفة بواحات الأطلس الصحراوي جنوب النعامة وتنظيم حلقات للأغنية التقليدية القديمة التي تم نظمها بعبارات لغة "تاشيلحيت" التي تشتهر بها منطقة "عين ورقة" شرق الولاية التي تثني على الخيرات التي يجلبها معه "يناير" الذي يمثل رديفا للوفرة والرخاء.

وستحتضن دار الثقافة صالون للصناعة التقليدية يبرز نماذج مختلفة للتراث الحرفي الأمازيغي كزربية "نمامشة" بمنطقة الأوراس وعباءة و"تشاشيت" بني ميزاب والفضة القبائلية لمنطقة الأربعاء ناث ايراثن والبرنوس "الزغداني" لمعسكر وخيمة "الفليج" بالنعامة وغيرها من أوجه الهوية الثقافية الجزائرية الأمازيغية، وستشارك في هذا البرنامج الاحتفالي عدة جمعيات ثقافية محلية على غرار "أغرم أقديم" لتيوت و" تنانت" للقصر القديم لصفيصيفة و"إيغرماون" لبلدية عسلة و"تيطاوين" للسياحة والفولكلور و"فارسات السهوب" لترقية المرأة الريفية وغيرها .

وستقام عبر مختلف الفضاءات و الساحات الكبرى بمدن الولاية استعراضات لفرق البارود الفلكلورية وإقامة معارض للتعريف بالكتاب الأمازيغي وأخرى للصورة الفوتوغرافية التراثية قصد الترويج للمعالم السياحية للولاية.

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