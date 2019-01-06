بعد الضجة الإعلامية التي أحدثتها، فلة ترد: "الشاب خالد مجرد زميل وفنان عالمي"





كشفت سلطانة الطرب العربي فلة عبابسة السببَ الحقيقي لبكائها في آخر مقابلة تلفزيونية أجرتها، والتي تداولتها أغلب وسائل الإعلام، على أن السرّ وراء ذلك هو حديثها عن العلاقة العاطفية التي ربطتها بالفنان الشاب خالد، خاصةً بعد أن قام الأخير بتكذيبها على طريقته الخاصة.

وأوضحت الفنانة في منشور لها على صفحتها الرسمية "فايسبوك" ، أن الشاب خالد مجرد زميل وفنان عالمي، وأكدت الفنانة، أن سبب بكائها هو الحنين لتلك السنوات نظرا لصغر سنها ومرورها أمام برنامج ضخم مثل "تاراتاتا لقناة دولية الفرنسية 2 " واللوك والصوت، كما فندت الفنانة ما روج له بسبب الشاب خالد، حيث أكدت أن الشاب خالد هو فنان عالمي أقدره، وبيننا صداقة وأكن كل التقدير والاحترام لزوجته، موضحة، أنه ليست هناك خلافات لأن الماضي يبقى ماضي.

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