الثقافي
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04/01/2019 11:14:00

من 10 الى 12 جانفي: وهران تحتضن الطبعة الرابعة للقاء الدولي للمسرح الارتجالي


ستحتضن مدينة وهران الطبعة الرابعة للقاء الدولي للمسرح الارتجالي من 10 إلى 12 جانفي.

وأوضح مسؤول الجمعية المسرحية المنظمة "لي درول مادير" أنه بالإضافة إلى الجزائر، ينتظر مشاركة فرق من كل من تونس وفرنسا وسويسرا، وأبرز ياسين بن داود أن فعاليات التظاهرة ستدوم ثلاثة أيام حيث تنظم المنافسات على شكل مباريات يسيرها حكم، حيث ستقام المباريات الأولية في اليوم الأول و النصف النهائية في اليوم الثاني، على مستوى مركز "بيار كلافري"، أما المنافسات النهائية و "المايسترو" التي ستنتقى فيها الفرقة الفائزة وأحسن  ممثل مسرحي ارتجالي بناء على تصويت الجمهور فينتظر أن تجري على مستوى المسرح الجهوي لوهران.

وتعمل الجمعية المسرحية "لي درول مادير" على ترقية هذا النوع المسرحي الذي لا يزال في بداياته بالجزائر حيث تسعى منذ شهور إلى إنشاء رابطة وطنية للمسرح الارتجالي، الذي يعد شرطا للمشاركة في المنافسات الدولية، وأفاد نفس المصدر أن تشكيل الرابطة يتطلب وجود عشر فرق على الأقل في مختلف مناطق الوطن، وتسهر جمعية "لي درول مادير" على تنظيم ورشات للتكوين في مجال المسرح الارتجالي، حيث أسفرت مجهوداتها على تشكيل فرقة بولاية تلمسان كما تعمل مجموعة من المسرحيين الشباب على إنشاء فرقة أخرى بالجزائر العاصمة.

كما ينتظر أن تنظم الجمعية بقافلة ستقودها إلى مناطق مختلفة عبر الوطن خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 الهدف منها هو تقديم عروض في المسرح الارتجالي وتنظيم ورشات تكوينية لصالح الشباب بهدف تكوين فرق.

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