تيسمسيلت: .انطلاق فعاليات الصالون الوطني الرابع للشاب المجمع





انطلقت، أول أمس، بدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت فعاليات الطبعة الرابعة للصالون الوطني للشاب المجمع التي تقام تحت شعار "نجتمع من أجل الجزائر". ويشارك في هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب والمؤسسة الثقافية المذكورة وإذاعة تيسمسيلت الجهوية أزيد من 50 شابا ينشطون بالمؤسسات الشبانية والتربوية والتكوينية والحركة الجمعوية قدموا من 20 ولاية.

وتشمل أجنحة الصالون الذي يدوم أربعة أيام والذي أشرف على انطلاقه الوالي صالح العفاني عرض مختلف الأشياء العتيقة والقيمة والقديمة على غرار الطوابع البريدية الذي يعود بعضها إلى القرنين 18 و19 الميلادي وكذا المخطوطات والساعات القديمة إضافة الى تحف أثرية وآلات التصوير القديمة والنقود القديمة، وتم تخصيص جوائز مالية محفزة لأصحاب المراتب الثلاثة الأولى ضمن مسابقة مبرمجة بالمناسبة، حيث سيتم تقييم المعروضات من قبل لجنة تحكيم تضم مختصين في فن التجميع بالاعتماد على مقاييس تتمثل في قيمة الأشياء المعروضة وكذا طريقة العرض، وستقام على هامش هذه التظاهرة أنشطة ثقافية وترفيهية لفائدة المشاركين منها ورشات تكوينية حول فن التجميع ومحاضرات ستسلط الضوء على موهبة جمع الأشياء وكذا سهرة فنية ستنشط من طرف فرق محلية.

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