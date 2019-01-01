الطبعة 13 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف: مسرحية "قاعة انتظار" مسك ختام المنافسة





تم، أمس، عرض مسرحية "قاعة انتظار"، المأساة التي تعالج في بنية قريبة من الخيال، مخاوف وأحاسيس وشكوك خمسة أشخاص محتجزين وذلك خلال اليوم الأخير من منافسة المهرجان الوطني للمسرح المحترف.

في فضاء مغلق يأتي خمسة أشخاص، واحدا تلو الآخر إلى قاعة لا تحتوي إلا على كراسي وساعة حائطية وكوة صغيرة دون أن يعلموا كيف وجدوا أنفسهم محتجزين، ويحكي كل واحد من الشخصيات خلال الحوار، حياته ويقدم نظريته الخاصة حول اختطافه ومختطفيه قبل أن يتملك الذعر المحتجزين وكذا القلق على أقاربهم وعملهم، وفي الوقت الذي يدرك فيه كل واحد من الشخصيات أن واحدا من زملائه المحتجزين على الاقل يشبه كثيرا احد الاقارب المتوفين منذ وقت طويل يتدخل صوت ليعلن لهم انهم جميعهم متوفون منذ اكثر من عشرين سنة.

وتثير هذه المسرحية التي كتبها خالد بوعلي نقاشا بين الشخصيات حول حياة ما بعد الموت وحول وجود ذكاء اخر، وإذا كان تصميم العرض قد اعجب الجمهور فان تمثيل الشخصيات قد خيب الامل بمشاهد مبالغ فيها و فضاء غير متحكم فيه وغياب العفوية في الحديث حسب اراء الجمهور.

للتذكير ان مسرحية "قاعة انتظار" التي انتجها المسرح الجهوي بباتنة تعتبر العرض الاخير في منافسة الطبعة 13 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف المنظمة بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي منذ 22 ديسمبر، وبعد عشرة ايام من المنافسة بين 18 عملا مسرحيا من انتاج مختلف المسارح الجهوية يسدل الستار عن الطبعة 13 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف مساء أمس، من خلال حفل توزيع الجوائز.

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