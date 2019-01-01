الثقافي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
01/01/2019 13:48:00

للمسرح الجهوي لمستغانم: "بكالوريا" تتوج بجائزة أحسن عرض مسرحي متكامل


 

توجت مسرحية "بكالوريا" للمسرح الجهوي لمستغانم بجائزة أحسن عرض مسرحي متكامل، الجائزة الكبرى للدورة الـ13 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف التي اختتمت فعالياتها سهرة أمس، بالعاصمة.

ويتناول هذا العمل المسرحي في أسلوب درامي ساخر عددا من المشاكل الاجتماعية التي تؤرق شباب اليوم من خلال قصة مجموعة من الطلبة يحضرون لاجتياز امتحان البكالوريا، وقد أخرجه عز الدين عبار، وفازت من جهتها مسرحية "سارق وخونة" للمسرح الجهوي للجلفة بجائزة لجنة التحكيم كما توج أيضا هذا العمل بجائزة أحسن دور رجالي والتي عادت للممثل الشاب محمد لحواس، وفاز أحمد خودي مخرج مسرحية "ماكبت" للمسرح الوطني الجزائري بجائزة أحسن إخراج وسط "عدم رضا واضح" من الجمهور الحاضر حسبما لوحظ وقد نالت أيضا هذه المسرحية جائزة أحسن دور نسائي والتي عادت إلى فيسة منيرة روابحي.

وعادت جائزة أحسن نص إلى الياس مكراب من المسرح الجهوي لتيزي وزو عن مسرحية "يوبا الثاني" بينما توج بن يوسف جمال من المسرح الجهوي لمعسكر بجائزة أحسن سينوغرافيا عن "حنينوحاز جائزة أحسن إبداع موسيقي مناصفة كل من محمد زاني من المسرح الجهوي لعنابة عن "ربيع النساء" وجمال كلون من المسرح الجهوي لتيزي وزو عن "يوبا الثاني".

وأشاد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في كلمة له بما وصفه "العودة القوية" للمسرح معتبرا أن الطبعة الـ13 للمهرجان تميزت بـ"جرعة زائدة" في المواضيع "تتماشى أصلا وطبيعة المسرح" منوها في هذا الإطار بـ "الجيل الجديد من المخرجين والممثلين والسينوغرافيينغير أن لجنة التحكيم انتقدت بشدة "أغلب" المشاركات في هذه الطبعة معتبرة أنها تميزت بـ"الاستسهال والعشوائية والتسرع في الإنتاج بهدف المشاركة في المهرجان وإعادة إنتاج مسرحيات قديمة دون مبرر والإضحاك المجاني المبتذل للجمهور والخطاب المباشر الخالي من الحرفية وكذا سطو بعض الفنانين على اختصاصات غيرهم دون تحكم في أدواتها ".

وكانت الطبعة الـ13 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف -التي افتتحت فعالياتها في 22 ديسمبر الماضي- قد عرفت تنافس 18 عملا مسرحيا وتميزت بعدد من العروض التي نالت إعجاب الجمهور على غرار "فالحيط" للمسرح الجهوي لسيدي بلعباس والتي أخرجها عبد القادر جريو.

عدد القراءات 10 مرة | قراءات اليوم 10 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

خلال سنة 2018: القضاء على 32 إرهابيا و132 آخرين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، في عمليات مختلفة خلال سنة 2018، من القضاء على 32 إرهابيا وتوقيف 25 آخرين، فيما سلم 132 إرهابيا أنفسهم للسلطات
image

بسكرة: الحكم بإعدام 5 متهمين والمؤبد لاثنين آخرين في قضية قتل فتاة

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة اليوم حكما بالإعدام في حق 5 متهمين و المؤبد لاثنين آخرين من أسرة واحدة لتورطهم في ارتكاب جريمة
image

تيسمسيلت : ندوة جهوية حول التحضير للدخول المدرسي المقبل بدءا من الغد

ستنظم ندوة جهوية حول التحضير للدخول المدرسي المقبل 2019-2020 بدءا من غد الأربعاء بتيسمسيلت حسبما علم لدى خلية الاتصال لمديرية التربية. وسيتم خلال هذه الندوة
image

الطبعة 13 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف: مسرحية "قاعة انتظار" مسك ختام المنافسة

  تم، أمس، عرض مسرحية "قاعة انتظار"، المأساة التي تعالج في بنية قريبة من الخيال، مخاوف وأحاسيس وشكوك خمسة أشخاص محتجزين وذلك خلال اليوم الأخير من
image

للمسرح الجهوي لمستغانم: "بكالوريا" تتوج بجائزة أحسن عرض مسرحي متكامل

  توجت مسرحية "بكالوريا" للمسرح الجهوي لمستغانم بجائزة أحسن عرض مسرحي متكامل، الجائزة الكبرى للدورة الـ13 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف التي اختتمت فعالياتها سهرة أمس، بالعاصمة. ويتناول
image

وفاة 8 أشخاص و جرح 8 آخرين في حوادث مرور خلال ال 24 ساعة الأخيرة

توفي 8 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة ,في 8 حوادث مرور, سجلتها مصالح الحماية المدنية خلال ال 24 ساعة الأخيرة في مناطق مختلفة
image

توقيف 12 شخص بكل من تمنراست، برج باجي مختار وعين صالح

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 ديسمبر 2018 في عمليات متفرقة بكل من تمنراست، برج باجي مختار وعين صالح، (12) شخصا وضبطت ثلاث (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة وأربعة (04) مركبات رباعية الدفع ،(03) مولدات كهربائية، (03) مطارق ضاغطة
image

حركة البناء الوطني تدعو للتأهيل القيادي للشباب

أكدت حركة البناء الوطني, على لسان نائب رئيسها, أحمد الدان, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, على أهمية تكوين عنصر الشباب وتأهيله بهدف تمكينه من المشاركة في
image

لوح يدعو الى التصدي "بكل حزم" الى الفساد والجرائم الالكترونية

دعا وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, الى التصدي "بكل حزم" الى الجرائم "الخطيرة والجديدة" كتلك المتعلقة بالفساد والجرائم الالكترونية وغيرها.
image

بوشارب يُعلق على نتائج السينا، وينوه برسالة الجيش

أعرب منسق الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، عن ارتياحه للنتائج التي حققها الحزب في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي أسفرت عن
قيم هذا المقال
0