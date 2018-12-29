تنظيم أول بيع بالمزاد العلني لملابس تقليدية بوهران





تنظم غرفة الصناعة التقليدية والحرف بوهران ولأول مرة بيعا بالمزاد العلني لأربعة أنواع من الألبسة التقليدية الوهرانية خلال السهرة التي ستقام بمركب الأندلسيات ليلة 31 ديسمبر الجاري احتفاء بدخول العام الجديد 2019, حسب ما علم اليوم السبت من هذه الغرفة. وتهدف هذه العملية ضمن مخطط إحياء هذا النوع من الصناعات التقليدية لما لها من بعد ثقافي وتراثي, حسب رئيس الغرفة, فرحات بوخاري, مضيفا بأن تواجد عائلات كثيرة بمركب الأندلسيات خلال الحفلة المبرمجة بمناسبة دخول السنة الجديدة سيزيد من حظوظ نجاح البيع بالمزاد العلني للقطع الأربع المعنية والمصنوعة بأنامل فتيات وهرانيات ينشطن في ميدان الصناعات التقليدية. وأضاف نفس المسؤول ان الغرفة تسعى إلى "إنعاش هذا المجال الذي يعبر عن أصالة وحضارة المجتمع الجزائري" مشيرا الى ان اتفاقيات قد ابرمت مع مسؤولي بعض الهياكل السياحية على غرار مركب الأندلسيات وفندق الشيراطون, للترويج للمنتوجات التقليدية لمختلف النوادي الحرفية المنضوية تحت لواء غرفة الصناعة التقليدية والحرف بوهران. ونوه بوخاري بأن العمل المنجز في هذا الإطار بدأ يعطي ثماره, من خلال النشاطات المختلفة التي ما انفكت تبادر إليها هيئته, سواء على مستوى مركز الصناعة التقليدية الكائن بحي الصباح (شرق وهران) أو مواقع أخرى يقصدها السياح القادمين من داخل الوطن أو خارجه, على غرار الشواطئ التي احتضنت عديد المعارض التي نظمتها غرفته خلال موسم الاصطياف المنصرم. ويتوقع نفس المسؤول بأن ترتفع وتيرة النشاطات المخصصة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف خلال الأعوام القليلة المقبلة, سيما في ظل تحضيرات عاصمة الغرب الجزائري لاستضافة الدورة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في 2021, وهي المناسبة التي يريد حرفيو وهران استغلالها من أجل الترويج لمنتجاتهم المعبرة عن الإرث الحضاري المتميز والمتعدد الأشكال للمجتمع الجزائري, على حد تعبير رئيس غرفة الصناعة التقليدية والحرف. من جهة أخرى تتواصل بمركز الصناعة التقليدية بوهران فعاليات الطبعة السادسة للصالون الوطني للصناعة التقليدية والحرف بمشاركة عدد معتبر من الحرفيين ممثلين ل20 ولاية. وتقام على هامش الصالون ورشات تكوينية لفائدة الحرفيين وأطفال المدارس أيضا, من بينها ورشة مخصصة لتعليم الحرفيين فنيات ترويج منتجاتهم وعرضها بالكيفية التي تسمح بجذب الزوار والمستهلكين, ختم يقول نفس المسؤول. للإشارة, فإنه سيتم إسدال الستار عن الطبعة السادسة للصالون المذكور, والذي يشهد إقبالا مقبولا للزوار, يوم 2 يناير المقبل.

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