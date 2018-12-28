بحضور جمهور غفير: العرض الشرفي الأول لفيلم "سبانس" بتيارت





دار الثقافة "علي معاشي" بتيارت، أمس، العرض الشرفي الأول للفيلم القصير "سبانس" من اخراج نور الدين زروقي بحضور جمهور غفير.

ويعتبر هذا العمل الذي أنتجته مؤسسة "سينما الشباب" فيلما اجتماعيا بمشاركة 34 ممثلا من ولاية تيارت وغالبيتهم يمثلون للمرة الأولى وتدور فكرته حول ركاب حافلة لنقل المسافرين ومظاهر التي يعيشونها والسلوكات التي تجعل التواصل الإيجابي منعدما وتؤدي إلى تفسيرات متضاربة من طرف الركاب لسلوكات بعضهم البعض، وأوضح عبد الحليم حافظ الروقي, صاحب فكرة وسيناريو هذا الفيلم, أن "جمهور تيارت ذواق وتفاعله مع الفيلم وفكه لشفراته أعطاني أملا وزادنا طموحا ورغبة في المشاركة في مهرجانات دولية وعربية ووطنية وزاد من ثقتنا في قدرة الفيلم على افتكاك جوائز عديدة".

وأضاف ذات المصدر "أنا أعرف جمهور تيارت الذي امتلأت به قاعة دار الثقافة عن آخرها وأتأسف لمن لم يسعفه الحظ للدخول ومشاهدة الفيلم, لكني مندهش للتفاعل الذي أبداه أثناء مشاهدته الفيلم ولقدرته على فك رموزه وشفراته بسهولة رغم أن الفيلم غير ناطق".

وقد سبق لمؤسسة "سينما الشباب" أن التي أنتحت مجموعة من الأفلام السينمائية والتلزفية منذ سنة 2000 إلى غاية 2018 مثل فيلمي "الذكاء الغبي" و "المنحة" ومنها الوثائقية التاريخية على غرار "علي معاشي" و"عدة حمداني" و"مسيرة شعب".

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