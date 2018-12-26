مستغانم : تتويج جمال الدين الواحدي بجائزة الشعر العربي الفصيح





توج الشاعر جمال الدين الواحدي من ولاية سطيف بجائزة الشعر العربي الفصيح ضمن فعاليات الطبعة الثانية للمهرجان الوطني لشعر الشباب التي أقيمت بين 21 و25 ديسمبر الجاري بمستغانم.

وعادت المرتبة الثانية ضمن نفس الجائزة (الشعر العربي الفصيح) للشاعر أمين بوخاري من ولاية مستغانم والمرتبة الثالثة للشاعر أحمد بن عطا الله من ولاية الجلفة، وتم خلال حفل الاختتام الذي أقيم مساء أول أمس، توزيع جائزة الشعر الأمازيغي التي عادت للشاعر علي عنون من أم البواقي بالمرتبة الأولى وعبد الحق خليفي من عين الدفلى بالمرتبة الثانية ورانيا رغيس من خنشلة بالمرتبة الثالثة، ونال الشاعر عبد الله زبيدي من ولاية بسكرة المرتبة الأولى في فئة الشعر الملحون متبوعا بالشاعر يوسف قدور من ولاية مستغانم والشاعرة هيوفي شيماء من عين الدفلى.

وشارك في هذه التظاهرة التي أقيمت تحت شعار "فلسطين في عيون الشباب الجزائري" زهاء 75 شاعرا من 22 ولاية تنافسوا على مدار 5 أيام للحصول على المراتب الأولى في الفئات الثلاث للمسابقة وهي الشعر العربي الفصيح والشعر الأمازيغي والملحون الجزائري، كما أقيمت على هامش هذه المسابقة الشعرية محاضرات بمعهد الموسيقى "عبد القادر بن عيسى" وسهرات فنية في الطابع الشعبي والبدوي بمخيم الشباب بصلامندر وعدة زيارات للمتاحف والمعالم الأثرية والتاريخية لمدينة مستغانم.

ويهدف هذا المهرجان الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة لولاية مستغانم بالتنسيق مع الرابطة الولائية للنشاطات الثقافية والعلمية إلى انتقاء وصقل المواهب الشابة في المجال الشعري والأدبي وتشجيع الشعراء الشباب وتطوير إمكاناتهم اللغوية والبيانية وترقية الذوق الفني.

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