الثقافي
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26/12/2018 14:34:00

بمشاركة 12 فيلما من مختلف الولايات: انطلاق الطبعة الأولى من مسابقة الفيلم القصير "العين الذهبية"



أعطيت، أمس، بالجزائر العاصمة إشارة انطلاق فعاليات الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية للأفلام القصيرة تحت شعار"Golden eye"  العين الذهبية" بمشاركة 12 فيلما من مختلف الولايات.

وستحتضن قاعة "الخيام" التابعة لبلدية الجزائر الوسطى الحدث الثقافي السينمائي الذي بادر بتنظيمه الاتحاد الوطني للفنون الثقافية ويشمل الى جانب العروض أنشطة ثقافية وعلمية مثل الورشات التكوينية وتتواصل فعالياته لغاية الـ27 ديسمبر الجاري، وتميز حفل افتتاح التظاهرة بعرض شريط قصير للمخرج العراقي احمد شوقي حنون بعنوان "حرب أخرى" مدته 5 دقائق والذي يعكس واقع الحرب على المجتمع العراقي ومعاناة الطبقة الفقيرة على وجه خاص.

وقد ترك هذا الشريط الذي كان ضيف الطبعة أثرا على المشاهدين خاصة وأن مخرجه وكاتب السيناريو في نفس الوقت قد لخص مآسي الطفولة جراء الحروب في صورة طفل صغير يقف عاجزا عن انقاذ والدته التي تضع مولودها وسط  صحراء قاحلة بعد أن دفعتها أوضاع الحرب الى الهروب لتسقط في فخ هول آخر، وستتواصل عروض هذه الأفلام  الشبابية المشاركة في المسابقة ظهيرة أول أمس، بـ5 أفلام قصيرة من بينها "نيوتنز كرادل" Newton's Cradle)  للمخرج محمد علوان من تندوف و"عيسى" للمخرج فوزي بوجميا من الجزائر العاصمة كما نظمت ورشات "ماستر كلاس" صبيحة أمس تحت إشراف كل من المخرج يحيا موزاحم (الاخراج) والاستاذة وسيلة كناي استاذ بالمعهد العالي للفنون الدرامية (التركيب) وجايب كمال في الإضاءة لا وستختتم المسابقة بتوزيع الجواز على الفائزين يتم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم متكونة من مخرجين جزائريين وإلى جانب المسرحي المصري سعيد ناصر والسوري ياسر الكوردو.

قد أبرزت مديرة الاتحاد الوطني للفنون الثقافية أمال عروسي في كلمة الافتتاح اهتمام هذه المؤسسة بإبداعات الشباب والعمل على تشجيعهم وفتح الأبواب أمامه لتوصيل أعماله الفنية إلى الجمهور ومساعدتهم على صقل موهبتهم بمثل هذه  التظاهرات، وأشار امين زمام مدير ديوان الترقية الثقافية والفنية ببلدية الجزائر الوسطى -التي وفرت الفضاء الذي احتضن هذه التظاهرة- الى توفير مثل هذه الفضاءات لتمرير أعمال الشباب خاصة في المجال السينمائي مذكرا بالمناسبة في بمشروع اصلاح وتجديد دور السينما التابعة لبلديته كما هو الشأن على مستوى قاعة سينما "الجزائرية" التي يجري دعمها بالتجهيزات السمعية والعرض الرقمي (دي سي بي).

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