الثقافي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
25/12/2018 14:28:00

مخطط حماية مواقع الرسومات الصخرية بتاغيت في مرحلة الإستكمال


 

يوجد مخطط حماية وحفظ مواقع الرسومات الصخرية لمنطقة تاغيت الواقع 97 كلم جنوب بشار في مرحلة الإستكمال. 

وأوضحت مديرية الثقافة بالولاية اليوم، أن الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية يتكفل بهذه العملية التي تضمن توفير الإمكانيات اللازمة من أجل حماية هذه المواقع التاريخية والأثرية التي تعود رسوماتها إلى أزيد من 5.000 سنة، ويمتد الموقع الذي تقع به هذه الرسومات على مساحة 500 هكتار بمسافة قريبة من مقر البلدية وهو غني بنقوش ترجع إلى فترة ما قبل التاريخ و العصر الحجري الحديث الذي تبرز رسوماته على الصخور تمثيلات بشرية وعديد أنواع الحيوانات التي كانت تعيش بهذه المنطقة لاسيما الظباء والفيلة والنعام والغزال والجمال والزرافات والتي ''تتعرض حاليا إلى بعض أعمال التخريب''، حسب مسؤولي البلدية ''نطالب بوضع حيز التنفيذ مخطط حماية وحفظ تاريخ الوطن والإنسانية''، كما أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لتاغيت

وأضاف محمد تاغيتي انه بسبب عدم توفر الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة، نجد أنفسنا غير قادرين على حماية هذه المواقع التي تعد جزءا لا يتجزأ من التراث المادي لجماعتنا المحلية وللوطن ككل"، معربا عن امله في التدخل السريع من أجل وضع حد لتدهور تلك المواقع، وأشار نفس المسؤول الى "تعرض هذه الرسومات الصخرية إلى التدهور بسبب الطلاء والكتابات وهي أعمال تخريبية يمارسها أفراد غير واعين بالأهمية التاريخية لهذه المواقع في تاريخ البشرية"، موضحا أن جهود كبيرة تبذل من طرف الهيئة من أجل تحسيس السياح بأهميتهم التاريخية والإنسانية .

ويتعلق الأمر خاصة بتهيئة محورين في اتجاه تلك المواقع على طول 20 كلم بالإضافة إلى استحداث مركز للتوجيه والإعلام حول فن الصخور ووضع أيضا متحف لفترة ما قبل التاريخ بتاغيت من أجل تعليم أفضل للجمهور حول أهمية حماية هذا التراث المادي إلى جانب تعزيز حراسة هذه الأماكن وإطلاق عملية تصنيفها ضمن التراث المادي للإنسانية، وقد عرف هذا المخطط، الذي أنجزت بشأنه ملفات ثقافية وإدارية ودراسات تقنية من طرف مديرية الثقافة وتمت المصادقة عليها من قبل المجلس الشعبي الولائي بداية شهر جوان 2016، تأخرا ملحوظا في تجسيده.

ويندرج (المخطط) في إطار نصوص التشريع الوطني في مجال إعداد مخططات لحماية المواقع التراثية والمناطق المحمية و''التي يفترض تنفيذها في وقت قصير كي تكون بمثابة وسيلة فعالة لحماية هذه الأماكن والفضاءات من تاريخ البشرية'' كما أبرزته جمعيات ناشطة في مجال حماية والحفاظ على التراث المحلي.

عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 8 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

جلاب: إطلاق خارطة الطريق الوطنية لترقية الصادرات مطلع 2019

  أعلن وزير التجارة سعيد جلاب أن مطلع 2019 سيشهد إطلاق خارطة الطريق الوطنية لترقية الصادرات بمشاركة جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين استعادوا الثقة في التوجه نحو
image

حجز 15 صاروخ أرض- جو في مخبأ للارهابيين ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس ببرج باجي مختار الحدودية بإقليم الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم انه " في اطار
image

تراجع العجز التجاري بحوالي 61 % خلال 11 شهرا الأولى من 2018

  بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 4,13 مليار دولار خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من السنة الجارية، مقابل عجز بلغ 10,55 مليار دولار خلال نفس الفترة
image

السيناتور خليل زين: تنافس قوي بين الأحزاب تحسبا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة

قال السيناتور ورئيس لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة، خليل زين، إن انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها السبت المقبل ، تشهد تنافسا قويا بين الأحزاب ،مشيرا
image

بن غبريت: هذه هي نسب التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل خلال الفصل الأول

أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت اليوم عن نتائج التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل بـ 27000 مؤسسة تربوية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2018-2019
image

زرواطي تشرف على إفتتاح اللقاء الجهوي الأول للإقتصاد التدويري بالبليدة

  افتتحت، اليوم، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي اللقاء الجهوي الأول، للجلسات الوطنية حول الاقتصاد اللتدويري بالبليدة. وأوضح بيان للوزارة، أنّ اللقاء يأتي تحضيرا للورشات
image

وفاة 53 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

      لقي 53 شخص حتفهم، وجرح 1193 آخرين، في حوادث المرور خلال الفترة بين 16 إلى 22 ديسمبر   وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد سجلت أثقل حصيلة
image

مخطط حماية مواقع الرسومات الصخرية بتاغيت في مرحلة الإستكمال

  يوجد مخطط حماية وحفظ مواقع الرسومات الصخرية لمنطقة تاغيت الواقع 97 كلم جنوب بشار في مرحلة الإستكمال.  وأوضحت مديرية الثقافة بالولاية اليوم، أن الديوان الوطني لتسيير
image

ايداع ملف تصنيف الكسكسي كتراث عالمي نهاية شهر مارس

  سيتم ايداع ملف تصنيف الكسكسي في تراث الانسانية قبل نهاية شهر مارس 2019 لدى لجنة التقييم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" باسم أربع
image

حجز 3 مسدسات كلاشينكوف بتمنراست

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، أمس ، ثلاث مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وخمسة مخازن ذخيرة. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم أن مفرزة للجيش
قيم هذا المقال
0