ايداع ملف تصنيف الكسكسي كتراث عالمي نهاية شهر مارس





سيتم ايداع ملف تصنيف الكسكسي في تراث الانسانية قبل نهاية شهر مارس 2019 لدى لجنة التقييم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" باسم أربع بلدان مغاربية، حسبما أشار إليه أمس، بالجزائر العاصمة مدير المركز الوطني للأبحاث فيما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، فريد خربوش.

وأوضح خربوش على إثر لقاء تحضيري للملف، أنعقد بمقر المركز، أن ملف تصنيف هذا الطبق العتيق الذي يعود لألاف السنين والمشهور جدا في منطقة المغرب العربي جاري الانتهاء منه، وجمع الاجتماع الثاني من نوعه منذ شهر ماي المنصرم جملة من الخبراء وممثلي وزارات الثقافة والتراث بكل من تونس وموريتانيا والمغرب اضافة إلى الجزائر الممثلة في الباحث والمدير السابق للمركز الوطني للأبحاث فيما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، سليمان حاشي، وخصصت الأشغال التي تواصلت، أمس، لتحرير الملف وانهاء الربورتاج الفيديو الذي سيرافق طلب تصنيف الكسكسي كعنصر مشترك بين البلدان الأربعة.

من جهته، صرح وزير الثقافة الذي حضر أيضا هذا الاجتماع، عزالدين ميهوبي، أن لقاء المتخصصين المغاربة في التراث يشكل وعيا مشتركا وخطوة ايجابية من أجل الحفاظ على هذا التراث الخاص بالطبخ والمشترك بين بلدان المغرب العربي.





عدد القراءات 36 مرة | قراءات اليوم 9 مرة