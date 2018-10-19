الثقافي
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19/10/2018 15:25:00

للمخرج الجزائري مرزاق علواش: "ريح رباني" في منافسة أيام قرطاج السينمائية الـ29

ينافس الفيلم الروائي الطويل "ريح رباني" للمخرج  الجزائري مرزاق علواش في الطبعة الـ29 لأيام قرطاج السينمائية بتونس التي تعقد فعالياتها من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وسيدخل "ريح رباني" (2018) غمار منافسة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب أفلام عربية وإفريقية على غرار "رحمة الغابة" من رواندا و"ماكي لا" من الكونغو الديمقراطية و"رفيكي" من كينيا، ويتطرق عمل علواش -في 96 دقيقة- إلى قضايا التطرف الفكري والديني من خلال قصة حب تجمع بين شاب وفتاة ترسلهما جماعات إرهابية لتنفيذ عملية إرهابية في منشأة  نفطية بالصحراء، والفيلم من إنتاج مشترك جزائري-فرنسي-لبناني وهو من بطولة كل من سارة لا يساك  ومحمد أوغليس وحسان بن زيراري وقد شارك مؤخرا في عدد من المهرجانات السينمائية  الدولية بكندا ومصر.

وستعرف الدورة الـ29 لأيام قرطاج السينمائية عرض أكثر من 200 فيلم من 47 بلدا  عربيا وأجنبيا منها 44 ستدخل غمار مختلف المنافسات، وستتسابق تلك الأفلام على "التانيت الذهبي للأفلام الطويلة" و"التانيت الذهبي  للأفلام القصيرة" و"التانيت الذهبي للأفلام الوثائقية الطويلة"، وسيتم خلال هذه الدورة الجديدة تكريم سينما أربع دول هي العراق والهند  والسنغال والبرازيلوتعتبر أيام قرطاج السينمائية أقدم تظاهرة سينمائية في دول جنوب البحر المتوسط، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1966.

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للمخرج الجزائري مرزاق علواش: "ريح رباني" في منافسة أيام قرطاج السينمائية الـ29

ينافس الفيلم الروائي الطويل "ريح رباني" للمخرج  الجزائري مرزاق علواش في الطبعة الـ29 لأيام قرطاج السينمائية بتونس التي تعقد فعالياتها من 3 إلى 10 نوفمبر

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