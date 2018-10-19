تيسمسيلت: الدعوة إلى استحداث مخابر بحث تعنى بالمخطوطات الجزائرية القديمة

دعا المشاركون في لقاء دراسي حول "إسهامات المؤرخين الجزائريين في تحقيق مخطوطات التراث الجزائري.. المؤرخ يحيى بوعزيز أنموذجا" ، أمس، بتيسمسيلت إلى ضرورة استحداث مخابر بحث مختصة تعنى بالمخطوطات الجزائرية القديمة.

ووضحت توصيات اللقاء أن هذه المخابر ينبغي استحداثها على مستوى جامعات الوطن وذلك بإشراك الباحثين والمختصين في دراسة المخطوطات والتراث القديم مما من شأنه نفض الغبار عن هذا الموروث الثقافي الجزائري. كما تم التأكيد على ضرورة استحداث بنك للمعلومات حول إسهامات المؤرخين الجزائريين في تحقيق المخطوطات القديمة باللغتين العربية والأمازيغية على مستوى جامعات الوطن مما يسمح الحفاظ على هذا التراث الأصيل. وتمت الدعوة إلى ضرورة تثمين عقد مثل هذه الأيام الدراسية لفائدة الطلبة الجامعيين وتوسيع وتشجيع مجالات البحث والانفتاح على المخطوطات المكتوبة بمختلف اللغات عبر الوطن وتشجيع الباحثين في المجال وعقد دورات تكوينية في فن جمع المخطوطات والحفاظ عليها.

وأكد المشاركون على أهمية تدريس تحقيقات ودراسات الدكتور يحيى بوعزيز التي سعى من خلالها إلى اكتشاف عديد المخطوطات التي أرخت للتراث الجزائري القديم منها مخطوطات منطقتي "توات" و"تمنطيط". واقترحوا فتح تخصص ترميم وحماية التراث الوطني القديم في مختلف جامعات ومعاهد الوطن. وللإشارة استهدف هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "الدكتور يحيى بوعزيز" لتيسمسيلت بالتنسيق مع المركز الجامعي لتيسمسيلت طلبة جامعيين وباحثين في المخطوطات الجزائرية القديمة ومنخرطين بالملحقات التابعة لذات المكتبة.

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