المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار تسجل مشاركتها بصالون الكتاب





كشفت المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار ، عن مجموعة مؤلفاتها التي ستشارك بها في الطبعة الثالثة و العشرين للصالون الدولي للكتاب، و التي تتجاوز في مجملها 30 عنوانا ، تتنوع بين الرواية ، قصص الأطفال و المؤلفات التاريخية ، 14 منها باللغة العربية و الباقي باللغة الفرنسية .

كما أعدت برنامجا خاصا بالصالون ، يضم ندوات و لقاءات أدبية ، على غرار المشاركة في مبادرة "أقلام بلادي "، و كذا ندوة حول تاريخ كرة القدم بالجزائر، يقدم فيها مؤلفين للاعبين سابقين بفريق جبهة التحرير الوطني ،هما عبد الحميد زوبا و أحمد بوسول، "من البكاء إلى زغاريد الملائكة" لمؤلفه عبد الكريم تازاروت، "البابور"، " أحداث من الذاكرة "، عناوين و غيرها تنوعت بمواضيعها كما بلغتها، لترضي أذواق قرائها ، و تضرب لهم موعدا ابتداء من 29 أكتوبر و إلى غاية 10نوفمبر 2018 .

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