الثقافي
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17/10/2018 13:52:00

مهرجان الجزائر الثقافي الدولي العاشر للموسيقى السيمفونية: سهرة أوروبية مغاربية مع النمسا وإيطاليا وتونس


نشطت مجموعات موسيقية من النمسا وإيطاليا وتونس مساء أول أمس بأوبرا الجزائر "بوعلام بسايح" بالعاصمة حفلا كلاسيكيا  ساهرا في رابع أيام مهرجان الجزائر الثقافي الدولي العاشر للموسيقى السيمفونية.

وعلى مدار ساعتين من الزمن تمكنت المجموعات المشاركة من أسر الجمهور الغفير الحاضر بأداء راق ميزه تقديم معزوفات كلاسيكية متنوعة لكبار مؤلفي وملحني أوروبا، وكانت بداية الحفل مع المايسترو وعازف البيانو النمساوي روبرت ليهرباومر الذي  قدم رفقة عازفاته الأربع -القادمات من النمسا وروسيا- عرضا رائعا استقاه من  ريبرتوار موسيقارات بلاده أماديوس موزار وغوتفريد فون أينم ويوهان برامز، وأعرب ليهرباومر عن "سعادته الكبيرة" بالحضور للجزائر ومشاركته في المهرجان  مضيفا أن الجمهور الجزائري "ذواق" وردة فعله "قوية وجميلة وعفوية".

ونال من جهته الرباعي الإيطالي إعجاب الحضور بعرضه المميز الذي استلهمه من  أوبرا "بلكانتو" (الغناء الجميل) والذي ميزه خصوصا الإنسجام والأداء الصوتي  الرائع للسوبرانو ماريا ريتا كومباتيلي رفقة التينور كريستيان كوليا  والباريتون-باس جياكومو ناني، وقدم هذا الرباعي الشاب وصلات لفنتشينزو بليني وجياكينو روسيني وغايتانو  دونيزيتي وهم خير من مثل أوبرا "بلكانتو" التي نشأت بإيطاليا في القرن السابع  عشر قبل أن تبلغ ذروة مجدها في مطلع القرن التاسع عشر.

وكان الجزء الأخير من الحفل مع أوركسترا الوتريات لأوبرا تونس بقيادة  المايسترو رشيد قوبعة وبحضور مميز لعازف البيانو مهدي طرابلسي حيث أمتعت الحضور في بداية فقرتها بالسيمفونية رقم 10 في مقام سي صغير للوتريات للألماني  فيليكس مندلسون، ووسط تجاوب كبير من الجمهور قدمت أيضا هذه الأوركسترا كونسرتو لآلة البيانو  في مقام ري كبير للنمساوي جوزف هايدن بالإضافة إلى توزيع أوركسترالي موسيقي  جميل للأغنية المعروفة "آلجي آلجي".

وحضر هذه السهرة وزير الثقافة عزالدين ميهوبي والمستشار برئاسة الجمهورية  محمد صالح عكا بالإضافة لسفير إيطاليا بالجزائر باسكال فيريرا، ويشارك 14 بلدا في الطبعة الـ10 لمهرجان الجزائر الثقافي الدولي للموسيقى  السيمفونية التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 19 من أكتوبر الجاري، ووكان جمهور أوبرا الجزائر "بوعلام بسايح" أمسية أمس على موعد مع  فرق موسيقية من اليابان وجهورية التشيك وجنوب إفريقيا.

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