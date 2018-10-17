الثقافي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
17/10/2018 13:51:00

للتونسية وفاء طبوبي: صرخة "الأرامل الثلاثة" تمتع جمهور مسرح بجاية


يمثل العرض المسرحي "الأرامل الثلاثة" للمخرجة التونسية وفاء طبوبي التي عرضت مساء أول أمس في إطار المهرجان الدولي  لمسرح بجاية، صرخة إنسانية أمام المنزلقات التي نجمت عن تحولات الربيع التونسي من جهة ورسالة أمل من أجل السمو الوطني من جهة أخرى.

وبتركيزها بشكل خاص على مصائب النساء وأحزانها أبدت المخرجة بصفة غير مباشرة قلقها بشأن حالة بلادها دون إهمال الدعوة إلى طفرة وطنية منقذة، لا سيما من  طرف أقرانها من النساء من خلال لعب دور أكثر أهمية في المجتمع تحت شعار "النساء السعيدات لا يمكن إلا أن يلدن بلدا سعيداولإقناع المشاهدين جعلت المخرجة ال "ثلاثة أرامل" مثالا للتفكير، فعلى الرغم من سوء حظهن الذي تغذيه خسارة شخص عزيز عليهن إلا أنهن عرفن و تمكن من إيجاد القوة وتجاوز أحزانهن و يبتسمن أيضا وتجندن للقيام بنشاطات اجتماعية.

وتسلط القصة، المستوحاة من مسرحية آرييل دورفمانز "الفتاة والموت" التي تعالج  مفاهيم سقوط الديكتاتوريات في أمريكا اللاتينية خصوصا في الأرجنتين، الضوء على  لقاء ثلاث نساء جمعهن القدر بعد وفاة شخص عزيز عليهن، فالأولى اختفى زوجها و الثانية والدها و الثالثة تبحث عن شقيقها حيث كانوا  ثلاثتهم ضحايا لتحطم سفينة في البحر، غير أنهن لم تتأكدن من ذلك لأن بلدهم كان يعاني من فقدان المعالم. ولهذا كن كل يوم تنتظرن قبالة البحر أن يلفظ هذا الأخير جثث أقاربهن، ولم يكن الموت هو الذي يؤثر عليهن بل التوقعات و الاحتمالات في غياب الأدلة.

ولمقاومة التخلي عن البحث أصبحن يقضين ساعات في التحدث عن ذكرياتهن الجميلة وإعادة شحن أنفسهن بالشجاعة ليحلمن بحياة أفضل، كل واحدة منهن تستغل الفرصة لرسم حالة البلد والظواهر التي انتشرت فيها، خاصة  البؤس والهجرة والقمع الذي يعد المسؤول الأول عن ما يحدث لهن، حياة مكسورة و مصير مأساوي، المؤامرة ثقيلة أخذت حصة الأسد في الوقائع الدرامية للمسرحية. وحتى المشاهد الفكاهية التي تتخلها في بعض الأحيان لا تخفف  من هذا العبء.

وبقيت المسرحية آسرة لمشاهديها بفضل الأداء الرائع لممثليها الذين جسدوا بفضل خفة تمثيلهم وقوته أداء مسرحيا حقيقيا، تجدر الإشارة إلى أن العرض المسرحي حاز على الجائزة الأولى للإخراج المسرحي خلال الأيام السينمائية لقرطاج في 2017 .

عدد القراءات 35 مرة | قراءات اليوم 35 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

إحباط محاولة تهريب 17500أورو بمطار هواري بومدين

تمكنت شرطة الحدود  بمطار هواري بومدين الدولي, في عمليتين متفرقتين, من إحباط محاولة تهريب أزيد من 170 ألف أورو كانت بحوزة شخصين أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني
image

المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار تسجل مشاركتها بصالون الكتاب

كشفت المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار ، عن مجموعة مؤلفاتها التي ستشارك بها في الطبعة الثالثة و العشرين للصالون الدولي للكتاب، و التي تتجاوز في مجملها
image

مهرجان الجزائر الثقافي الدولي العاشر للموسيقى السيمفونية: سهرة أوروبية مغاربية مع النمسا وإيطاليا وتونس

نشطت مجموعات موسيقية من النمسا وإيطاليا وتونس مساء أول أمس بأوبرا الجزائر "بوعلام بسايح" بالعاصمة حفلا كلاسيكيا  ساهرا في رابع أيام مهرجان الجزائر الثقافي الدولي
image

للتونسية وفاء طبوبي: صرخة "الأرامل الثلاثة" تمتع جمهور مسرح بجاية

يمثل العرض المسرحي "الأرامل الثلاثة" للمخرجة التونسية وفاء طبوبي التي عرضت مساء أول أمس في إطار المهرجان الدولي  لمسرح بجاية، صرخة إنسانية أمام المنزلقات التي
image

تدمير ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين بكل من البويرة وتيزي وزو وبومرداس

 أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 أكتوبر 2018 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى، إثر عمليات بحث وتمشيط بكل
image

نواب الموالاة يواصلون غلق بوابة البرلمان لليوم الثاني

يواصل اليوم الأربعاء نواب الأغلبية غلق الباب الرئيسي لمقر المجلس الشعبي الوطني في انتظار وصول رئيس المجلس  السعيد بوحجة المرتقب ويؤكد أطراف من نواب الأغلبية
image

وزير السياحة ونظيره النيجيري يستعرضان فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة والصناعة التقليدية

استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود ونظيره النيجيري أحمت بوطو يوم الاربعاء الفرص المتاحة  للدفع بعلاقات التعاون بين البلدين من خلال تعزيز
image

مجلس الأمة يشارك في الدّورة الأولى للفترة التّشريعيّة الخامسة للبرلمان الإفريقيّ

يشارك وفد برلمانيّ عن مجلس الأمّة، في الدّورة الأولى للفترة التّشريعيّة الخامسة للبرلمان الإفريقيّ، وذلك في الفترة ما بين 18 أكتوبر و 02 نوفمبر 2018،
image

حركة النهضة تندد بقتل عضوالمجلس الشعبي البلدي لعين البيضاء "ام البواقي "

قتل اليوم الثلاثاء عضو بالمجلس الشعبي  البلدي لعين البيضاء بولاية أم البواقي رشقا بالحجارة بمقر عمله، جاء هذا حسب  بيان صادر عن حركة النهضة تحصلت
image

جمال بلماضي : اتحمل مسؤولية الهزيمة بالبنين

خرج جمال بلماضي عن صمته مباشرة بعد نهاية مباراة البنين حيث أدلى بتصريحات مقتضبة حلل فيها ما حدث على السريع معترفا بانه   يتحمل كامل المسؤولية
قيم هذا المقال
0