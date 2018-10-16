تيسمسيلت: يوم دراسي حول إسهامات المؤرخين في تحقيق مخطوطات التراث الجزائري





- ستشكل "إسهامات المؤرخين الجزائريين في تحقيق مخطوطات التراث الجزائري...المؤرخ يحيى بوعزيز أنموذجا"، محور يوم دراسي سينتظم يوم الخميس المقبل بتيسمسيلت، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المنظمين.

وسيتناول هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "الدكتور يحيى بوعزيز" لتيسمسيلت محاور "المفاهيم المرتبطة بالمخطوطات" و"جهود المؤرخ يحيى بوعزيز في تحقيق المخطوطات" و"المخطوطات ودورها في رصد المعرفة التاريخية" و"واقع وأفاق تحقيق المخطوطات في الجزائر"، حسبما أوضحه مدير المكتبة بن عودة بورحلة. وسيشارك في تأطير اللقاء الذي يقام بالتنسيق مع المركز الجامعي "احمد بن يحيى الونشريسي" لتيسمسيلت أساتذة وباحثون ومختصون في دراسة المخطوطات من عدة جامعات من الوطن. وسيتخلل هذا اليوم الدراسي نقاش موسع سيتم من خلاله تمكين المتدخلين من تقديم مجموعة من الاقتراحات والأفكار التي تصب في مجال المساعي الرامية لنفض الغبار عن المساهمات العلمية العديدة للمؤرخ يحيى بوعزيز حول التحقيق في المخطوطات القديمة وفق ذات المصدر. ويأتي الهدف من تنظيم هذا اللقاء لرصد وتثمين جهد المؤرخ يحيى بوعزيز في الاعتناء بالمخطوطات وكذا تثمين القيمة التاريخية للمخطوط ومكانته في التاريخ الوطني وفتح المجال أمام الباحثين لعرض مسيرة العمل في تحقيق المخطوطات. كما يرمي كذلك للإطلاع على واقع الاهتمام بالمخطوطات في الجزائر والانشغالات المتعلقة بها استنادا إلى ذات المصدر.

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