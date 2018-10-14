تتويج المسرح الجهوي للعلمة بجائزة أحسن سينوغرافيا
توج المسرح الجهوي للعلمة بولاية سطيف في سلطنة عمان بجائزة أحسن سينوغرافيا في مهرجان الدن العربي.التتويج جاء عن العمل المسرحي في كل بيت الذي شارك به ممثل الجزائر في المهرجان الذي تتواصل فعالياته في مسقط، وتتواصل في العاصمة العمانية مسقط فعاليات مهرجان الدن العربي "التسامح والسلام" لمسرح الطفل والكبار والشارع بنسخته الثالثة، المهرجان من تنظيم وزيرة الإعلام في سلطنة عمان.
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