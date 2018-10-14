

ترقية وإدامة التراث الثقافي بالطارف يشكل تثمين التراث الثقافي و ترقيته و إدامته الأهداف الرئيسية المنشودة من خلال معارض الصناعات التقليدية، حسبما أوضح عديد الحرفيين بالطارف المشاركون في الطبعة الثانية



تتويج المسرح الجهوي للعلمة بجائزة أحسن سينوغرافيا توج المسرح الجهوي للعلمة بولاية سطيف في سلطنة عمان بجائزة أحسن سينوغرافيا في مهرجان الدن العربي.التتويج جاء عن العمل المسرحي في كل بيت الذي شارك



الحرفية "مغربي وهيبة" تخصص خياطة الألبسة التقليدية والعصرية لـ"الاتحاد": هدفي فتح ورشة لتعليم الخياطة بأنواعها كان لنا في هذا العدد حوارا مع الحرفية مغربي وهيبة تخصص خياطة الألبسة التقليدية والعصرية، وذلك على هامش فعاليات المعرض الولائي للصناعات التقليدية المقام لفضاء



أردوغان يتوعد الأكراد شرق الفرات أكدت موسكو سعيها إلى تنشيط قنوات الاتصال مع الأميركيين في سوريا، لتجنب «احتكاكات» غير مقصودة بين الطرفين. وتزامن الإعلان عن زيارة مرتقبة، قبل نهاية الشهر، لمستشار



مجمع سوناطراك يكشف: استحالة التنقيب عن الغاز الصخري لغياب العتاد كشف مصدر من مجمع سوناطراك عن استحالة التنقيب عن الغاز الصخري خلال سنة 2019 نظرا لغياب أجهزة التنقيب عن هذه المادة وعدم إطلاق المجمع لحد



صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي في خطر حذر صندوق النقد الدولي ، أمس، من أن "فسحة الفرص تضيق" لإجراء إصلاحات تدرأ الأخطار الاقتصادية المتزايدة، داعيا الدول إلى عدم خفض قيمة عملاتها. وأصدر أعضاء



"أسروت" تضع مخططا وقائيا.. وتسخر أزيد من 120 عون أعدت مؤسسة صيانة شبكات الطرق و التطهير لولاية الجزائر (أسروت) تحسبا لفترات الأمطار الغزيرة التي قد تسبب فياضات مخططا وقائيا يتمثل في تسخير أزيد من



زمالي: تمويل 650 مشروع وباستحداث أزيد من 1500 منصب شغل كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أمس، عن إسدائه التعليمات اللازمة بغرض تعزيز التعاون مع السلطات المحلية الولايات الحدودية من إدارة ومنتخبين لتعبئة



بوعزقي: برامج ضخمة للنهوض بقطاع الفلاحة في الحدود قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أمس، إن الحكومة وضعت برامج تنموية ضخمة، بتعليمات من رئيس الجمهورية. وأوضح بوعزقي، أن هذه البرامج