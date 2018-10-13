حملة لإعادة تنظيم 108 قطعة متحفية قديمة المتحف الوطني لوهران





تم صيانة وإعادة تنظيم 108 قطعة أثرية تعود إلى العهد القديم تتواجد بالمتحف الوطني العمومي "أحمد زبانة" لوهران.

وتتعلق هذه المجموعات بنقشية جنائزية و تيجان ونصب ميلية ومذبح وأدوات طحن ونقشية اهدائية وأخرى تذكارية تعود إلى الحقب التاريخية البونية والرومانية والبيزنطية حسبما ذكرته رئيسة قسم التنشيط والورشات و البيداغوجية بذات المتحف، وجرت هذه الحملة التي شملت أيضا الفحص و التشخيص لهذه المجموعات المتحفية في الفترة الممتدة من 2 إلى 7 أكتوبر الجاري.

وقد اعتمدت في هذه العمليات التي تندرج في إطار برنامج صيانة وحفظ المجموعات المتحفية التقنيات والوسائل الحديثة الملائمة لهذا النوع من المجموعات المتحفية وذلك تحت إشراف فريق العمل المتخصص بمصلحة الحفظ والترميم بالمتحف الوطني العمومي " أحمد زبانة "، ولتنفيذ هذا البرنامج فقد تم مع بداية السنة الجارية استحداث على مستوى ذات المتحف فرقة تتشكل من مختصين في المجال منهم 5 ملحقين بالحفظ ومرمم واحد لصيانة المجموعات المتحفية وترميمها وإعادة تنظيمها تقول بشرى بوشامة، كما يعمل المتحف الوطني العمومي "أحمد زبانة" على تهيئة مخبر لصيانة المجموعات المتحفية وذلك في إطار تجسيد مع مطلع السنة المقبلة للاتفاقية المبرمة مع دائرة البيولوجية بجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة"، موضحة "أننا نسعى إلى إعادة فتح قاعة العهد القديم التي هي مغلقة منذ 10 سنوات".

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