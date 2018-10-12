تشييع جثمان الفنان "محيو" إلى مثواه الأخير بمقبرة بوزوران المركزية بباتنة
شيّع ظهر اليوم، جثمان الفنان الراحل، محي الدين بوزيد المعروف بـ"محيو" إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة بمقبرة بوزوران المركزية بولاية باتنة.
الجنازة حضرها وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووالي باتنة عبد الخالق صيودة، والسلطات المدنية والعسكرية ونخبة من الفنانين، وجموع المواطنين، يشار إلى أنّ الفنان محيو توفي مساء أمس، بمستشفى باتنة عن عمر ناهز 56 عاما بعد معاناة مريرة مع المرض، مخلفاً مسيرة مشرفة وجمهورا عريضا واسما من ذهب في عالم المسرح والتلفزيون بالجزائر.
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