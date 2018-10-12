

محسن بلعباس: " نشاط مراجعة قانون البلدية والولاية.. فرصة لممارسة سياسية مبتكرة" أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية, محسن بلعباس, اليوم بالجزائر العاصمة أن مراجعة قانون البلدية والولاية يشكل فرصة من أجل مباشرة النقاش بين



تشييع جثمان الفنان "محيو" إلى مثواه الأخير بمقبرة بوزوران المركزية بباتنة شيّع ظهر اليوم، جثمان الفنان الراحل، محي الدين بوزيد المعروف بـ"محيو" إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة بمقبرة بوزوران المركزية بولاية باتنة. الجنازة حضرها وزير الثقافة



تسليم جائزة "محمد ديب" الأدبية الـ6 لثلاثة فائزين بثلاث لغات تم مساء أمس، منح جائزة "محمد ديب" الأدبية السادسة وذلك خلال حفل تكريمي للفائزين الثلاثة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية أقيم بقصر الثقافة "عبد الكريم دالي"



راوية: "اجتماعات الحكومة الجزائرية ستواصل اصلاحاتها الاقتصادية" جدد وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تنعقد الى غاية 14 اكتوبر الجاري بمدينة بالي الاندونيسية، إرادة والتزام



أمن الأغواط ينظم دروس توعوية لفائدة تلاميذ المدارس برمجت مصالح أمن ولاية الأغواط دروسا تحسيسية أسبوعية وذلك صبيحة كل يوم إثنين، ثلاثاء وخميس بمختلف المؤسسات التعليمية عبر إقليم عاصمة الولاية و كذا الدوائر



توقيف 29 منقبا عن الذهب وضبطت مسدس كلاشنيكوف ببرج باجي مختار وجانت كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، ثلاثة مخابئ للإرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بأم البواقي. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه إطار محاربة التهريب



تدشين مركب جديد لمجمع "سانوفي- الجزائر" تم، أمس، تدشين مركب صيدلاني جديد تابع لمجمع "سانوفي- الجزائر" الأكبر على مستوى الافريقي من حيث طاقة الانتاج و قدرات التوزيع. وقد تم انجاز هذا المركب



إحياء حفل الموسيقى الكلاسيكية على آلتي المزمار و البيانو بالجزائر العاصمة نظم سهرة أمس الخميس بالجزائر العاصمة حفلا موسيقيا كلاسيكيا من تقديم عازف المزمار جمال غازي و عازفتي البيانو خيرة مقران و نادية مشري في جو



رئيس الجمهورية يهنئ ملك اسبانيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني أعرب رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, في برقية تهنئة رسل بها الى ملك اسبانيا, فيليب السادس, بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني, عن ارتياحه "للتطور