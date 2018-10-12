الثقافي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
12/10/2018 14:52:00

تسليم جائزة "محمد ديب" الأدبية الـ6 لثلاثة فائزين بثلاث لغات


تم مساء أمس، منح جائزة "محمد ديب" الأدبية السادسة وذلك خلال حفل تكريمي للفائزين الثلاثة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية أقيم بقصر الثقافة "عبد الكريم دالي" لتلمسان.

وقد تم تتويج روايات "مول الحيرة" باللغة العربية لإسماعيل يبرير و"انزا" لسامي مسعودان في اللغة الأمازيغية و"الهزيمة" لمحمد سعدون بالنسبة للغة الفرنسية، وقد تم اختيار هذه الأعمال الأدبية الثلاثة من ضمن قائمة مصغرة لتسعة مشاركين في هذه المسابقة المنظمة من طرف الجمعية الولائية "الدار الكبيرة"، حيث حظي الفائزون بمبلغ 1مليون دج يتكفل بدفعه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتم خلال انتقاء هذه الأعمال من طرف لجنة مكونة من 22 عضوا من كتاب ونقاد وأساتذة جامعيين.

وذكر ممثل وزارة الثقافة حكيم ميلود في كلمة ألقاها بالمناسبة أنه تم ترسيم جائزة محمد ديب ضمن النشاطات التي ترعاها الوزارة وصارت تترافق مع جوائز أخرى كجائزتي أسيا جبار والطاهر وطار وغيرها من الجوائز التي تشجع المبدعين و الروائيين على التنافس في مجال الإبداع، وأردف قائلا أنه من الضروري جعل سنة 2020 المصادفة لمئوية ميلاد محمد ديب  للاحتفاء بأعماله و طبعها و تخصيص دراسات لأدبه و أعماله كونه واحد من الكتاب  الجزائريين الذين فضحوا الممارسات الاستعمارية الفرنسية وأنقذوا الذاكرة  الوطنية من الطمس والتشويه.

وتضمن حفل تسليم هذه الجائزة تكريم كل المشاركين في هذه الطبعة من المسابقة بجوائز رمزية و تقديم عرض مسرحي بعنوان "الباطيمة" (العمارة) من إخراج الشباب المنخرط بورشة المسرح لجمعية "الدار الكبيرة" والتي تدور وقائعها حول  الفروقات التي تطرأ على نمط عيش الأشخاص داخل وخارج منازلهم، وقد برمج المنظمون أمس لقاء  تحضيريا للذكرى المئوية لمحمد ديب وعرضا لمشروع "البيت الكبير للصورة" وحفلا موسيقيا أندلسيا حول موضوع "تراث ، استمرارية" من تنشيط إدريس زهماني، المتأهل لنهائي حصة "ألحان وشباب" الموسيقية و ليلى بورصالي والشيخ توفيق بن غبريت.  وذكرت بأنه تم إنشاء الجائزة الأدبية التي تحمل اسم الكاتب الجزائري محمد ديب (1920-2003) بهدف مكافئة الكتاب الجزائريين الشباب المبدعين في اللغات الثلاث العربية والأمازيغية والفرنسية مشيرة أن جمعية الدار الكبيرة تحصي منذ  تأسيسها في 2001 حوالي 250 منخرط عبر ورشاتها الخاصة بالمسرح والرسم والصورة والكتابة.

عدد القراءات 37 مرة | قراءات اليوم 37 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

محسن بلعباس: " نشاط مراجعة قانون البلدية والولاية.. فرصة لممارسة سياسية مبتكرة"

أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية, محسن بلعباس, اليوم بالجزائر العاصمة أن مراجعة قانون البلدية والولاية يشكل فرصة من أجل مباشرة النقاش بين
image

تشييع جثمان الفنان "محيو" إلى مثواه الأخير بمقبرة بوزوران المركزية بباتنة

شيّع ظهر اليوم، جثمان الفنان الراحل، محي الدين بوزيد المعروف بـ"محيو" إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة بمقبرة بوزوران المركزية بولاية باتنة. الجنازة حضرها وزير الثقافة
image

تسليم جائزة "محمد ديب" الأدبية الـ6 لثلاثة فائزين بثلاث لغات

تم مساء أمس، منح جائزة "محمد ديب" الأدبية السادسة وذلك خلال حفل تكريمي للفائزين الثلاثة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية أقيم بقصر الثقافة "عبد الكريم دالي"
image

راوية: "اجتماعات الحكومة الجزائرية ستواصل اصلاحاتها الاقتصادية"

جدد وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تنعقد الى غاية 14 اكتوبر الجاري بمدينة بالي الاندونيسية، إرادة والتزام
image

أمن الأغواط ينظم دروس توعوية لفائدة تلاميذ المدارس

برمجت مصالح أمن ولاية الأغواط دروسا تحسيسية أسبوعية وذلك صبيحة كل يوم  إثنين، ثلاثاء وخميس بمختلف المؤسسات التعليمية عبر إقليم عاصمة الولاية و كذا الدوائر
image

توقيف 29 منقبا عن الذهب وضبطت مسدس كلاشنيكوف ببرج باجي مختار وجانت

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، ثلاثة مخابئ للإرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بأم البواقي. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه إطار محاربة التهريب
image

تدشين مركب جديد لمجمع "سانوفي- الجزائر"

تم، أمس، تدشين مركب صيدلاني جديد تابع لمجمع "سانوفي- الجزائر" الأكبر على مستوى الافريقي من حيث طاقة الانتاج و قدرات التوزيع. وقد تم انجاز هذا المركب
image

إحياء حفل الموسيقى الكلاسيكية على آلتي المزمار و البيانو بالجزائر العاصمة

نظم سهرة أمس الخميس بالجزائر العاصمة حفلا موسيقيا كلاسيكيا من تقديم عازف المزمار جمال غازي و عازفتي البيانو خيرة مقران و نادية مشري في جو
image

رئيس الجمهورية يهنئ ملك اسبانيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

أعرب رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, في برقية تهنئة رسل بها الى ملك اسبانيا, فيليب السادس, بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني, عن ارتياحه "للتطور
image

ارهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

سّلم إرهابيين  نفسيهما، اليوم 11 أكتوبر 2018، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى"زايدي حمدو"، المكنى"أبو أحمد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة
قيم هذا المقال
0