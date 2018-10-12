إحياء حفل الموسيقى الكلاسيكية على آلتي المزمار و البيانو بالجزائر العاصمة





نظم سهرة أمس الخميس بالجزائر العاصمة حفلا موسيقيا كلاسيكيا من تقديم عازف المزمار جمال غازي و عازفتي البيانو خيرة مقران و نادية مشري في جو حميمي بحضور جمهور غفير. و استطاع الجمهور الذي حضر هذا الحفل المنظم بكنيسة السيدة الافريقية بالجزائر العاصمة ان يستمتع بما قدمه الموسيقيون خلال 90 دقيقة من أعمال موسيقية من نوع الباروك و الكلاسيكي و الرومانسي. و قدم الثنائي جمال غازي (عازف المزمار) و خيرة مقران (على آلة البيانو) وهما ينتميان إلى الجوق السنفوني الوطنية (حاليا الجوق السنفوني لأوبرا الجزائر العاصمة), مقاطع موسيقية تعود ل جوان سيبياستيان باش (1685-1750) و وولفغانغ أمادوس موزارت (1756-1791) في القرنين ال17 و ال18. كما قدم جمال غازي مع نادية مشري مقاطع من الموسيقى الكلاسيكية على غرار "المساء الجميل" لكلود ديبوسي (1862-1918) و "صقلية" لغابريال فوري. و يعمل كل من جمال غاوي و خيرة مقران و نادية مشري بعد ان تخرجوا من أكبر مدارس الموسيقى بالجزائر العاصمة و الخارج كأساتذة مساعدين في قسم الموسيقى بالمدرسة العليا للاساتذة بالقبة و أساتذة في البيانو بالمعهد الوطني للموسيقى بالجزائر العاصمة و كذا المعهد الوطني العالي للموسيقى. و يندرج حفل المزمار و البيانو الذي نشطه جمال غازي و خيرة مقران و نادية مشري, حسب عميد كنيسة السيدة الافريقية الأب ميشال .بي.اوسوليفان, في اطار "البرنامج الدوري" الذي بادرت به الكنيسة.

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