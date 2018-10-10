الإعلان الرسمي عن إفتتاح الموسم الثقافي بالشلف





اعلنت ،مديرية الثقافة من دار الثقافة أمسية أمس الأول 09 أكتوبر 2018 ، تحت رعاية والي الولاية ومديرية الثقافة ،عن الافتتاح الرسمي لنشاطاتها الثقافية لسنة 2018 / 2019، وذلك بحضور المشرف الأول على العملية مدير دار الثقافة جيلالي دحماني، إلى جانب حضور أساتذة ودكاتره جامعيين وكذا طلبة ومنخرطين بالمنبر الثقافي للدار الثقافة و ممثلي بعض الجمعيات الثقافية بالإضافة الى بعض الفنانيين. حيث تمثل نشاط التظاهرة حسب مدير دار الثقافة جيلالي دحماني في ثلاث محاور رئيسية الأول ،الكورال التابعة لدار الثقافة ،تنظيم معرض يحتوي على 60 لوحة فنية في مختلف الإبداع من إنجازات دار الثقافة وجمعية البهجة وكلها ترمز الى الى السلم والمصالحة وذلك بمناسبة إحياء الجزائر هذه السنة الذكرى 13 لهذا البعد التاريخي والسياسي.، كما أطربت الفرقة الموسيقية التابعة الى دار الثقافة الحضور بمقاطع موسيقية وأغاني متنوعة تحت قيادة الأستاذة المشرفة على الفرقة. المحور الثاني تمثل في تنظيم ندوة شعرية تحت شعار "الحرف الأصيل والكلمة المتواصلة "بمشاركة عديد الشعراء يتقدمهم الشاعر الطيب كرفاع ،الشاعر زناقي جمال ،الأستاذ أمحمد بلاحجي ،الشاعر مخطاري منصور ، الشاعر ملياني أحمد ،الشاعرة وجدي حورية ، الشاعر جعفر خالد ،الشاعر معمر يحياوي ،الشاعرة حام ربيعة ، الشاعرة حاجي نوال وشعراء آخرين . أما المحور الثالث فقد تم في تكريم بعض الوجوه الفنية المعروفة بنشاطها المميز وأيضا بعض الحرفيين وذلك تكريما لهم

عدد القراءات 22 مرة | قراءات اليوم 22 مرة