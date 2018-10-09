هران : تنظيم تظاهرة " المسرح الجواري في نهاية الأسبوع" خلال نوفمبر القادم





ستبادر الجمعية الثقافية "الآمال" لوهران بتنظيم تظاهرة "المسرح الجواري في نهاية الأسبوع" ابتداء من شهر نوفمبر القادم موجهة للشباب والأطفال, حسبما استفيد اليوم الثلاثاء لدى رئيس هذه الجمعية .

و سيقام هذا النشاط في ظهيرة كل خميس و جمعة و سبت بالمسرح الصغير التابع لذات الجمعية لاستقطاب هواة الفن الرابع وتنشيط الحركة الثقافية خلال هذه الأيام كما أضاف محمد ميهوبي. و ستقام هذه التظاهرة في شكل حصص حيث تخصص الأولى لتقديم عروض مسرحية على الشاشة منها 30 عملا فنيا للكبار و 10 مسرحيات للصغار من إنتاج الجمعية الثقافية "الآمال", كما أشار إليه المخرج المسرحي ميهوبي. و تتضمن الحصة الثانية محاضرات من تنشيط جامعيين ومختصين تتناول عدة مواضيع منها "المسرح الجزائري عبر مختلف المراحل التاريخية" و" دور الفرق المسرحية الهاوية في تنشط الحركة المسرحية في الجزائر" متبوعة بنقاش من تنشيط شباب كما أشير اليه. أما النشاط الجواري المبرمج في هذه التظاهرة المستمرة طيلة السنة فسيخصص للقراءات الدرامية للأعمال المسرحية الجديدة من تأليف محترفين وفتح المجال أمام الكتاب الهواة لمنحهم فرصة التعريف بإبداعاتهم وإبراز طاقاتهم الفنية و تشجيعهم على الإبداع أكثر و المساهمة في إثراء الفن الرابع بوهران وفق ذات المصدر.

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