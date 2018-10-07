عرض "كريم, ضد الاكتئاب" وان مان شاو للفكاهي كريم بلحاج بالجزائر العاصمة





قدم الفكاهي كريم بلحاج سهرة السبت بالجزائر العاصمة عرضا بعنوان "كريم, ضد الاكتئاب" وان مان شاو, يكشف من خلاله حياة المنفى وهذا في جو حميمي أمام جمهور غير غفير.

و احتضنت دار الأوبرا الجزائر العاصمة بوعلام بسايح هذا العرض الذي كتبه واخرجه كريم بلحاج يندد فيه طوال ما يقرب ساعة ونصف بعدم التحضر والظروف الاجتماعية للمهاجرين بفرنسا. وعرض في المقدمة لوحتين مقارنتين فيهما تحضيرات عرس في مطعم لتمكين الجمهور من التعرف على اختلاف المواصفات والتصرفات. و في تحليل عن نمط حياة المهاجرين الذي يواجهون نظرات الاحتقار في المجتمع المضيف يركز الفنان على فشل السياسة التي نادت بها السلطات متأسفا لعدم وجود إرادة إدماج حقيقية. و للتذكير قدم كريم بلحاج سنة 2011 عرضه الأول (وان مان شو) "وداعا للضاحية" حيث حافظ على نفس الشخصيات مع استخدامها في وضعيات أخرى في عرضه. كما أنجز العديد من "الكاميرات الخفية" بالتعاون مع القناة "كنال ألجيري" و "زوج لإبنتي" من سلسلة "ناس ملاح سيتي" و حصة فكاهية "اضحك مع العائلة" و فيلم "الوجهة إلى فرنسا" (2016). و تم برمجة العرض "كريم ضد الاكتئاب" من طرف أوبرا الجزائر بوعلام بسايح تحت إشراف وزارة الثقافة.

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