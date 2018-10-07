الثقافي
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07/10/2018 15:15:00

تنظيم معرض للفنان الاسباني روسر كامينال بالجزائر العاصمة

نظم أمس السبت بالجزائر العاصمة معرض فيديو-فوتوغرافي للفنان الاسباني روسر كامينال حول قصبة الجزائر العاصمة ضم صورا التقطت عبر كاميرا ثابتة. و تسنى للحضور من خلال المعرض الذي تضمن ثلاثة جوانب التعرف على أزقة قصبة العاصمة و منازلها و سكانها في قالب فني مزج بين أصالة التاريخ و الخيال. و ركز الفنان خلال الجزء الأول من العرض على الهندسة المعمارية للقصبة القديمة من خلال تقديم تشكيلة ضمت نحو عشرة صور فوتوغرافية التقطها من منزله بالجزائر العاصمة. في عرض أسماه "الجرد" قدم الفنان بعض أنقاض القصبة التي أبرزها من خلال لوحات ضوئية في محاولة فنية لتثمين الآثار و ماضي الأحياء البحرية القديمة. و أوضح رو كامينال أن مشروعه يقوم على "فكرة اضفاء الرمزية على الاستغلال المادي و العاطفي للاستعمار مع أخذ تحويل ميناء الجزائر العاصمة من قبل قوات الاحتلال الفرنسية كنقطة انطلاق. من خريجي مدرسة الفنون الجميلة و الانتروبولوجيا يعٌد رو كامينال في رصيده العديد من المعارض عبر العالم سيما في اليابان و الأرجنتين و مصر. و تتواصل فعاليات المعرض الذي تنظمه الوكالة الجزائرية للاشعاع الثقافي برعاية وزارة الثقافة إلى غاية 16 أكتوبر بفيلا عبد اللطيف بالجزائر العاصم

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