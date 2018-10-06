

أويحيى: أحداث 5 اكتوبر 1988 لم تكن انطلاقة للمسار الديمقراطي بل بداية فوضى أدخلت البلاد في متاهة أعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن أحداث 5 أكتوبر 1988 "لم تكن انطلاقة للمسار الديمقراطي", بل بداية "فوضى"



تفكيك شبكة مختصة في تهريب المركبات وضبط 24 مركبة بتلمسان تمكن عناصر الشرطة بتلمسان من تفكيك شبكة تضم 6 أفراد مختصة في تهريب المركبات وضبط 24 مركبة، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لخلية الاتصال



تيسمسيلت : افتتاح المعرض الولائي للكتاب - افتتحت اليوم السبت بمقر فرع المركز الثقافي الإسلامي لتيسمسيلت الطبعة الأولى للمعرض الولائي للكتاب الذي يقام تحت شعار "الثقافة معيار لتقدم الأمم ومظهر حضاري



أويحيى: الانتخابات الرئاسية ستجرى في أفريل 2019 أكد الامين العام للتجمع لوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, اليوم السبت بالجزائر, أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في أجالها شهر أفريل 2019 وأن قرار اجراء تعديل



أزمة البرلمــــــــــــــــــــــــــان إلى أين..؟ لا تزال الخلافات قائمة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة و النواب المطالبين برحليه من قبلة البرلمان، ويخيم الغموض حول الأسباب الحقيقية حول المطالبة باستقالة بوحجة في حين أن النواب يتهمونه بسوء التسيير و الأخير ينفي كل الأقاويل ويتمسك بموقفه إلى حين، ويؤكد أنه محمي بلغة القانون، فمتى تنتهي أزمة البرلمان..؟.



إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار سّلم إرهابي نفسه، يوم أمس 05 أكتوبر 2018، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى "ورتي ميمون"، المكنى "ميمون"، الذي التحق



الجزائر تتسلم غواصة "الثقب الأسود" تسلمت الجزائر غواصة ستكون ضمن أسطول القوات البحرية، حيث رافقتها سفن القاطرات والسفينة القاطرة للإنقاذ. وحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك الروسية للأنباء”، أن الغواصة الجديدة التي



أمن تيسمسيلت يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة خميستي بتيسمسيلت في الآونة الأخيرة من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين (26 و34 سنة) متورطين في تكوين جمعية أشرار



تنصيب الولاة الجدد تبعا للحركة الجزئية لرئيس الجمهورية أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر نور الدين بدوي, أمس بالجزائر العاصمة, على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد, تبعا للحركة الجزئية التي أجراها