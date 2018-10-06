تيسمسيلت : افتتاح المعرض الولائي للكتاب
- افتتحت اليوم السبت بمقر فرع المركز الثقافي الإسلامي لتيسمسيلت الطبعة الأولى للمعرض الولائي للكتاب الذي يقام تحت شعار "الثقافة معيار لتقدم الأمم ومظهر حضاري لتقدم الشعوب ورقيها".
وتتضمن هذه التظاهرة المنظمة طيلة شهر بمبادرة من ذات المؤسسة الثقافية عرض أزيد من 3 آلاف عنوان لكتب تعنى بمواضيع ثقافية وعملية ودينية وتاريخية وتعليمية إضافة إلى كتب للأطفال. وأعرب مدير فرع المركز الثقافي الإسلامي لتيسمسيلت هواري الورجاني عن ارتياحه لوتيرة "الإقبال" على هذه التظاهرة في يومها الأول لاسيما حضور "ملفت" لطلبة المركز الجامعي لتيسمسيلت وكذا عدد من تلاميذ المؤسسات التربوية. وبغية التحسيس بأهمية هذا الحدث الثقافي الذي يقام بالتنسيق مع دار الفكر العالمية للنشر من الجزائر العاصمة برمج ذات المركز زيارات دورية لرفوف المعرض لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية ومتربصي مراكز التكوين المهني والمنخرطين بالمرافق الشبانية والثقافية إضافة إلى طلبة جامعيين وباحثين. ويأتي الهدف من تنظيم هذا المعرض لتشجيع المقروئية لدى مختلف شرائح المجتمع ولاسيما الأطفال والشباب فضلا على إعطاء أهمية للكتاب الورقي وفق السيد ورجاني.
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