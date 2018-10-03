الثقافي
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03/10/2018 12:31:00

الفنانة سعاد دويبي تقيم معرضا متنقلا بالعاصمة


جاب معرض متنقل يتضمن أعمال الفنانة التشكيلية سعاد دويبي، أول أمس، شوارع الجزائر العاصمة وهذا في أداء فني تمت مشاركته مع الجمهور. و قامت سبعة نساء من بينهم الفنانة دويبي بعرض أعمالهن وجبن هذه السيدات شوارع العاصمة مشيا على الأقدام انطلاقا من "تيليملي"، مرورا بشارع ديدوش مراد أين توقفت القافلة "بساحة اودان" قبل أن تكمل مسارها نحو الحي الشعبي "باب الواد"، و قالت الفنانة سعاد دويبي أن هذا الأداء "هو عمل فني يهدف إلى تمكين الجمهور من اكتشاف أعمالها" و تنشيط شوارع العاصمة، كاشفة أن تردد الجمهور على المعارض يتقلص باستمرار.  و تخرجت الفنانة دويبي من معهد الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة حيث عرفت بأعمالها الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في الجزائر العاصمة و حتى خارجها.

 

 

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